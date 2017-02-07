Віктар Сямашка ды Кумпанія - Зьмяіны Цар

Признаюсь, приступал к прослушиванию этого диска с определенным скепсисом: мне нравится, то, что делает в музыке Виктор Семашко в различных своих проектах, и я опасался, что сочетание импровизационного джаза с мелодекламацией разочарует – увы, не часто (разумеется, на мой взгляд) слово и музыка идут в ногу в подобных проектах. При этом «слово» здесь Виктор выбрал совершенно особого уровня.
Максим Богданович – одна из самых привлекательных, романтичных и любимых практически всеми фигур в истории белорусской литературы. Талантливый поэт, умерший молодым в 1917 году – в конце ХХ века его имя сразу стало бы легендой ранга Моррисона или Цоя, тогда же бурные события эпохи затенили эту трагическую кончину. Но с каждым годом в современной Беларуси творчество Богдановича все больше осознается в его подлинном масштабе. В 2016-м исполнилось 125 лет со дня рождения поэта, и альбом «Зьмяіны Цар" сложился из записей трех концертов, двух в Минске и одного в Березине, где «Віктар Сямашка ды Кумпанія" исполняли свою музыку на тексты Богдановича. Если кому-то такой выбор может показаться конъюнктурным, то пресс-релиз уточняет, что первый песенный цикл на стихи поэта Семашко создал еще в 2004 году – так что, это любовь давняя и искренняя.
В альбоме звучат стихи Богдановича, его переводы на белорусский модных в его время поэтов-символистов – бельгийца Эмиля Верхарна и француза Поля Верлена, а также отрывка из эпоса "Слово о полку Игореве". Так что, поэтический уровень – высочайший. И как же он уживается с музыкой? После "разминочного" «Эпiграфа», титульная композиция «Зьмяіны Цар" мои опасения развеяла – текст, бережно обработанный, прекрасно "лег" на музыкальную импровизацию. Правда, прослушав весь альбом, констатирую, что этот трек для меня так и остался лучшим по адекватности музыкальной и поэтической частей. Понравился в этом смысле и "Iзяслаý», а если говорить о чисто музыкальной палитре – тут отдам предпочтение монументальной одиннадцатиминутной композиции «Паýстаньне». Совершенно неожиданно в контексте альбома, но весьма стильно прозвучала и финальная «испанская» «Донна Клара». Ложка дегтя? Ну как же без нее! «Зоркi Геркулеса» мне показались как раз примером «нестыковки» музыки и текста, где каждый компонент существует сам по себе.
Встречал я в Сети и куда более категоричные негативные отзывы об этом альбоме. Уважал бы мнение доморощенных зоилов, если бы они к своим инвективам добавляли коротенькое «по-моему». Я тоже не могу назвать «Зьмяіны Цар" своим любимым альбомом в достаточно богатой дискографии Виктора Семашко. Но талант, вкус и любовь к творчеству Богдановича, на мой взгляд, очевидны. Тем и интересна эта необычная работа. Кстати, не удивлюсь, если тема будет продолжена – мы живем в год столетия со дня смерти поэта… 2017 Tuzin.fm
10 tks / 51 mins
(Віктар Сямашка - голас, духавыя, пэркусія, Korg Monotron (1-10); Дзяніс Кудраўцаў - гітары, бубны (2-5, 7-9); Фрыд Самотны - тэнар-саксафон (2-5); Максім Іўкін - фартэпіяна (1,10), голас (6); Раман Яраш - джамбэй (10), голас (6); Алесь Сямашка - гітара (10);)
Линк предоставил Віктар Сямашка
Леонид Аускерн