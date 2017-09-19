Wingfield / Reuter / Sirkis - Lighthouse

В 2007 году Хесус Ровира переоборудовал старинный дом-крепость XII века Каса Мурада в деревушке Баньерес дель Пенедес в каталонской провинции Таррагона в студию звукозаписи, оснащенную по последнему слову техники самым современным оборудованием. Студия разместилась в подвалах здания, где раньше хранилось вино, и естественные свойства помещения с толстенными стенами и потолком, вкупе с дополнительной звукоизоляцией, создали в нем великолепную акустику. В феврале 2016 года в Каса Мураду нагрянул целый музыкальный десант от нью-йоркского лейбла MoonJune Records во главе с шефом компании Леонардо Павковичем. Именно сюда Леонардо с целой группой музыкантов прибыли не случайно: достоинства этого места им наверняка расписали входящие в круг MoonJune и неоднократно записывавшиеся у Павковича музыканты из близлежащей столицы региона – Барселоны: Ксави Рейха, Душан Евтович, Бернат Эрнандес. Менее, чем за неделю в Каса Мурада было проведено несколько сессий звукозаписи, которые уже превратились (или ждут своего превращения) в превосходные альбомы с логотипом MoonJune Records.
В начале 2017 года наш сайт уже имел удовольствие писать об альбоме The Stone House, записанном тогда квартетом в составе Марка Уингфилда, Маркуса Ройтера, Ярона Стави и Асафа Сиркиса. Запись представляемого сегодня альбома Lighthouse, который поступает в широкую продажу в ближайшее время, была, однако, сделана днем раньше, когда Стави еще не прибыл в Каса Мурада. В остальном же это альбомы-близнецы, представляющие из себя живой студийный импровизационный концерт, сыгранный без всяких предварительных репетиций и каких-либо наложений звука: музыка трех мастеров рождалась непосредственно в студии в момент ее исполнения. Да, потом в марте 2017 года в одной из студий английского графства Кембриджшир Уингфилд и Ройтер еще поработали над микшированием записи, а в мае Уингфилд осуществил ее мастеринг, но в остальном – это плод чисто импровизационного творческого взаимодействия выдающихся музыкантов.
Британский гитарист и композитор Марк Уингфилд на сегодняшний день является одним из крупнейших в мире авторитетов в области музыки на стыке джаза, прог-рока и world music. К его работам с большим уважением относятся и коллеги из сферы современной академической музыки. Немецкий гитарист Маркус Ройтер – крупнейший мастер игры тэппингом, а вдобавок – создатель собственных моделей инструмента, так называемых touchguitars, на восьмиструнном варианте которой он играл в Каса Мурада. Лондонский израильтянин Асаф Сиркис – прекрасный мастер игры на ударных инструментах, тонко чувствующий партнеров независимо от стилистики исполняемой музыки. Благодаря этому он востребован во множестве проектов, как правило, в связке со своим земляком, басистом Стави. Но в сессии Lighthouse он был один, что ничуть не сказалось на богатстве ритмических структур музыки альбома. Однако, главной «изюминкой» всех семи треков почти часового по времени звучания альбома является работа обоих гитаристов. Композиции альбома весьма объемны, что естественно для «живой» импровизации, например, Ghost Of Light звучит почти пятнадцать минут, и каждое мгновение и этой, и других пьес – настоящий деликатес для любителей гитарной музыки. В Lighthouse нет сверх-быстрых гитарных партий, скоростью тут никто не собирается изумлять, наоборот, и Марк, и Маркус дают возможность прочувствовать каждую извлекаемую из инструмента ноту, каждый эффект, каждую грань своего взаимодействия. В этом плане образцом и вершиной альбома мне показалась не столь длинная, но восхитительная по великолепному мастерству музыкантов пьеса A Hand In The Dark – настоящий шедевр на мой вкус. Слушая альбом, о стилистике не успеваешь задуматься, но post factum мне показалось, что ближе всего он к прог-року, хотя мастерство импровизации всех участников проекта заставляет говорить о них, как о джазменах высочайшего класса. Оценить его вы сможете по адресу https://markwingfield-moonjune.bandcamp.com/album/lighthouse-24bit-88-2khz.