Бром - Рафинад

Впервые на наших электронных страницах появляются названия московской группы «Бром» и московского же лейбла «ТОПОТ», поэтому сначала несколько слов о них. «Бром» уже весьма зрелый коллектив: группа существует с 2008 года. Состав ее неоднократно менялся (единственный участник коллектива с первого дня и до настоящего времени – басист Дмитрий Лапшин), на сегодня, ко времени выхода (январь 2017 года) уже четвертого в дискографии ансамбля альбома «Рафинад», это трио с участием баритон-саксофониста Антона Пономарева и ритм-группы Лапшин-Курило. Написал – и задумался. Формально все так, но по сути музыкальная философия «Бром» просто не предполагает какого-то деления на солиста и ритм-группу, здесь все - главные, все – солисты, и исповедует группа коллективную свободную импровизацию. «Бром» - это часть новой волны российского (если хотите в более узком контексте – московского) музыкального авангарда. Эти люди, опираясь и на фри-джаз шестидесятых, и на разнообразный новый джаз США и Европы, и на внеджазовые нойзовые эксперименты, с одной стороны не доходят в своем радикализме до чисто экспериментального, электронного или акустического, звучания, когда самоценен любой звук, в том числе и не музыкальный (или отсутствие звука вообще), а с другой - противопоставляют свое творчество неуклонно коммерциализирующемуся мэйнстриму. Сами участники «Бром» подчеркнуто называют свою музыку «ноу – джаз», как бы отвергая тем самым какие-то родственные связи с последним. Насколько это так – судить слушателю. На мой взгляд, для нашего сайта они – люди отнюдь не чужие. По сути, аналогична и позиция лейбла «ТОПОТ», издавшего «Рафинад». Достаточно сказать, что одним из основателей этой независимой фирмы стал бывший участник «Бром» трубач Константин Сухан. Лейбл моложе группы «Бром», он появился только летом 2014 года и позиционирует себя, как определенный объединяющий центр этой части современного московского авангарда, причем не только в качестве лейбла, но и издателя одноименной газеты, организатора концертов и так далее.
Ну, а теперь пора отведать «Рафинада». Альбом это хоть и студийный, но представляет из себя запись живого концерта, отыгранного «Бромом» в одной из московских студий в конце ноября 2015 года. Уже стартовый трек Stone задает определенную тональность всей программе: почти минуту в одиночестве исступленно ведет свою сольную партию баритон-саксофон Пономарева, и только потом к нему присоединяются ударные Курилко и контрабас Лапшина. Импровизация саксофона продолжается на фоне мерного, если хотите, гипнотического ритма. Громко, тяжело (в смысле hard) и … интересно. С вариациями все и дальше продолжается в таком духе. Иногда (Vortex) плотную музыкальную ткань разрежают неожиданные лирические куски, иногда (Finger by Finger) роль «поводыря» в импровизации берут на себя ударные, словно ведя за собой медленное, какое-то блуждающее соло саксофона. Возможно, самой выразительной вещью альбома стал Der Schirm (забавная фишка у московских музыкантов – использование немецкоязычных названий, скажем, группа Der Finger вообще других не признает). Здесь поочередно саксофон то «догоняет» ритм-группу, то вырывается вперед, и уже контрабас и барабаны пытаются поспеть за его стремительным звучанием. С определенной опаской я ждал самой длинной композиции альбома Omlette (больше двенадцати минут) – как тут сложится, не растечется ли импровизация «мыслию по древу» в неизбежных в таких случаях самоцитированиях и повторах? Обошлось. Композиция получилась многоплановой, с целым рядом ярких эпизодов. Во второй ее части эффектно солирует Лапшин, затем авансцену занимает Пономарев, а затем … затем я сбился со счета в частях: верный признак того, что музыка пробрала насквозь, и времени, и желания анализировать ее «холодным взором» уже не осталось. Наконец, финальная Heartsease – самая экспериментальная в альбоме: тут тебе и скрипы, и стоны инструмента, и не свойственные баритон-саксофону экскурсы в высокие частоты, и – неожиданно лиричный и трогательный финал композиции и финал альбома.
Словом, знакомство с «Бромом» состоялось, и я буду совсем не прочь его продолжить: этому коллективу есть что сказать и делает он это весьма интересно. Возможно, «Рафинад» не столь «сладок», как его название, но уж пошловатой слащавости я в этом продукте точно не заметил.
(с) 2017 ТОПОТ 7 tks / 45 mins (Антон Пономарев - баритон-саксофон; Дмитрий Лапшин – контрабас; Ярослав Курило – ударные;) Линк предоставлен ТОПОТ