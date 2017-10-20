Віктар Сямашка ды Кумпанія - Матавіла. Electric. Acoustic

Похоже, Виктор Семашко решил существенно осложнить жизнь будущим исследователям его творчества. В один день, 8 октября 2017 года, «Віктар Сямашка ды Кумпанія» запустили в Сеть два разных альбома с одинаковым названием проекта: «Матавіла». Правда, в каждом случае, в духе Чика Кориа, Виктор добавил к одному названию слово Electric, а к другому - Acoustic. Лишь три трека присутствуют в обоих альбомах, в остальном программы дисков не пересекаются. Оба они – концертники. В акустическом варианте мы слушаем выступление Виктора Семашко и Максима Ивкина в Лиде, а в электрическом они же с добавлением Алеся Семашко выступали в Могилеве. Оба концерта состоялись в первой половине текущего года.
Слово играет важнейшую роль в обоих альбомах. Почти каждый трек здесь – это написанные Виктором за последние восемь лет стихи свободной формы, звучащие под столь же свободную музыку. Что-то я слышал раньше, что-то впервые. Если говорить о могилевском варианте, то вновь очень понравилась мощная по своей экспрессии U dym I šerań, а вот Zorki Hierkulesa, которую я когда-то поругивал, на сей раз показалась вполне органичной – лишний пример того, насколько изменчивы могут быть вкусы даже одного человека в разное время и разных обстоятельствах – это я к тому, чтобы лишний раз призвать читателей верить только своим ушам, а тексты сайта использовать в первую очередь, как информационный путеводитель. Из ранее не слышанных композиций понравились Naviny Rakava, звучащие под клезмерскую музыку. Здесь, кстати, к группе присоединился Роман Ярош на кларнете: ну, оно и понятно, - какой же клезмер без кларнета! Очень сильное впечатление произвел Stotis blues: здесь мелодекламацию Виктора сменил вокал Максима Ивкина, хормейстер и композитор, он выдал здесь очень сочный белорусский блюз, похожий эмоциональностью и не похожий текстом на заокеанские образцы.
В Лиде порадовали бодрая стартовая Maršouka и напряженно-драматичный Susied. Особенностью этой программы стало использование академической музыки: в двух случаях стихи Виктора звучат под аккомпанемент музыки Наполеона Орды, в одном – Фридерика Шопена. Здесь тоже «Кумпанія» расширилась за счет местного музыканта Александра Блохина, игравшего в трех треках на инструменте собственного изобретения – даксофоне.
Ну, а теперь пора перестать мучить читателя и перейти к «вишенке на торте» обоих альбомов, одновременно раскрывая секрет названия Матавіла. Композиция Moi Raion присутствует в обеих программах. Могилевский вариант мне понравился больше. Знаете почему? Потому, что он почти в два раза длиннее (почти шесть минут), и удовольствия от услышанного было, соответственно, тоже почти в два раза больше. Мотовело – это район в Минске, сложившийся вокруг мотовелозавода, ныне влачащего жалкое существование, а когда-то ставшего в послевоенный период одним из элементов большого сборочного цеха для всего СССР, в который превратили разрушенный город партия и правительство. Виктор Семашко родился и вырос в этом районе и сумел за короткие минуты воплотить воспоминания детства и юности в блистательный очерк его истории и географии, наполненный смачными, живыми, а главное, - честными подробностями в формате квази-рэпа. Разумеется, с административным делением города понятие «Мой район» не имеет ничего общего. Вы можете представить нормальный, без официозного идиотизма, гимн, скажем, Советскому району г.Минска? Я – нет. А вот у Мотовело теперь есть свой настоящий гимн, тот, который греет душу, который для людей, а не для масс, который хорош в дружеской компании, а не на официальных мероприятиях. И создали его Виктор Семашко с коллегами. Жаль, что до такого чуда пока не дожили Грушевка, Сельхозпоселок, Осмоловка или моя родная Комаровка… Кто знает, может быть, Виктор захочет расширить понятие «малая родина» до границ Минска в целом? Мне бы этого очень хотелось!
Качайте и слушайте здесь: viktar-siamashka-and-company.bandcamp.com, стоит того!