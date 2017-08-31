Sertanília - Gratia

Сертан – это бразильский «Дикий Запад», внутренние районы преимущественно Северо-Востока Бразилии. Как и в США, только самые смелые, отчаянные, с авантюрной жилкой в характере люди из числа освоивших побережье европейских поселенцев рисковали в поисках лучшей жизни двигаться внутрь огромной неизведанной страны. Соответственно формировался и характер жителей Сертана, привычных к суровым условиям жизни и любым неожиданностям. А еще в Сертане поселились общины квиломбос, бежавших от рабства в глубь страны африканцев и их потомков. К чему это небольшое предисловие? Дело в том, что сегодня мы представляем ансамбль, исполняющую авторскую и традиционную этническую музыку этого региона. Он так и называется: Sertanília.
Основу этого коллектива из штата Баия составляет трио, состоящее из вокалистки Аяче Феликс, играющего на струнных (бразильская гитара, мандолина) Андерсона Куньи и перкуссиониста Диогу Флореса. На концертах и при записи альбомов состав Sertanília существенно расширяется за счет приглашенных гостей. Образовавшись в начале текущего десятилетия, ансамбль добился больших успехов на родине (в частности, его первый альбом Ancestral (2013) номинировался на Premio da Musica Brasileira (бразильский эквивалент Грэмми), а также демонстрировал свое искусство в Португалии, Испании и Нидерландах.
Gratia – новый альбом коллектива, с которого для меня и началось знакомство с Sertanília. Оно сразу показало, что приведенная в начале этого текста аналогия с американским Западом в музыке уже не действует. Конечно же, музыка Sertanília совсем не похожа на кантри западных штатов США. Но не похожа она и на стереотипы латинской музыки, живущие в сознании многих. Думаю, Sertanília вас удивит, надеюсь – удивит приятно, как и меня. Центр звучания группы – голос ее вокалистки Аяче. При сравнительно небольшом диапазоне звучания, певица владеет им прекрасно, передавая тончайшие оттенки чувств и драматизм сюжетов. Инструментальные аранжировки с обилием струнных напоминают скорее европейскую, чем американскую музыку, подтверждая специфичность этого региона Бразилии. Balada Para Uma Vingança, Mundo De Dentro Da Minha Cabeça, Gado Manso с неожиданно жестким ритмом, напоминающая немного некий торжественный марш Flores Do Verde Pinho, наконец, Castela – мой персональный фаворит альбома – все эти песни заслуживают самой высокой оценки. «Звездочки» на нашем сайте не приняты, и поэтому я просто рекомендую всем любителям редкой этнической музыки «выловить» на просторах Сети музыку этого коллектива: Sertanília. © 2017 Sertanília 14 tks / 45 mins (Aiace Felix – voc; Anderson Cunha– viola brasileira, bandolim; Diogo Flórez – perc; with guests;) Линк предоставлен Brasil Calling Леонид Аускерн