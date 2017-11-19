Muriel Grossmann - Momentum

Приятная новость с испанского острова Ибица: Мюриэль Гроссман выносит на суд слушателей свой новый альбом Momentum. С живущей здесь австрийской саксофонисткой и композитором наши читатели уже имели возможность познакомиться по предыдущим работам: Earth Tones (2015) и Natural Time (2016). Momentum – новый шаг в творческом развитии, и очень любопытно проследить, в каком направлении оно происходит. Внешне изменений вроде бы немного: австро-сербский квартет, сформировавшийся в 2016 году, в том же составе представлен и в новом альбоме, по-прежнему все композиции сочинены самой Мюриэль, неуклонно расширяющей свой саксофонный арсенал – на сей раз наряду с сопрано и альтом, она играет и на тенор-саксофоне. Кто знает, может быть, в будущем дело дойдет и до баритона?
Но когда я начал слушать музыку, то понял: что-то изменилось. Сначала это ощущение было тяжело трансформировать во что-то конкретное, но мне помогла обложка альбома. Как и ранее, это абстрактная живопись, но, вспоминая прежние работы, видишь: сегодня здесь гораздо меньше ярких светлых тонов, превалируют краски темные, голубизна сгущается в темно-синие, почти черные полосы. Случайность? Возможно. Но в музыке Мюриэль, во все столь же эмоциональных соло на саксофонах, в лихорадочной скорости гитарных партий ее неизменного уже много лет партнера Радомира Милойковича, в, падающих, как тяжелые капли дождя, звуках перебора струн контрабаса Джины Шварц в Chant, мне чудится тревога и напряжение, которого не было в ее прежних альбомах. Меняется наш мир, он становится все более хрупким и уязвимым. Люди искусства чувствуют это глубже и сильнее других и передают это ощущение доступными им средствами. «Предчувствие гражданской войны» Дали не похоже на абстрактную живопись с обложки Momentum, но музыка этого альбома – и в стартовой Elevation, и в титульной пьесе, и в Chant, и даже в финальной Gratitude – показалась мне пронизанной теми же настроениями. Допускаю, что такая трактовка – плод воображения автора этих строк, но и автор очень толковых liner notes к альбому Берт Янник не случайно в конце своего эссе цитирует слова Мюриэль Гроссман: “Музыка должна поднимать людей и приводить слушателей в возвышенное состояние души. Momentum -это призыв взять на вооружение свой талант и посвятить его гуманизму, бороться за наши ценности, сохранение природы и всем вместе сотрудничать во имя наших будущих поколений.“
В совершенстве владея языком современного нового джаза, обладая прекрасной техникой игры, Мюриэль Гроссманн внесла в свой стиль исполнения неподдельную глубину и эмоциональность вкупе с пониманием особой ответственности человека искусства за тот message, который он несет людям. Сочетание редкое и очень симпатичное! © & (p) 2017 Dreamlandrecords 7 tks / 67 mins (Muriel Grossmann – ts, as, ss; Radomir Milojkovic – g, Gina Schwarz – b; Uros Stamenkovic – dr;) Диск предоставлен Muriel Grossmann Леонид Аускерн