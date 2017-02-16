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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Saturday Nite Fish Fry - Volume I ft Shakura S'Aida

стиль:
16.02.2017

Saturday Nite Fish Fry - Volume I ft Shakura S'Aida
Современный блюз из Канады, где погоду делают переселившиеся к северу от родных мест урожденные американцы: Билл Кинг и Шакура С’Айда. Семидесятилетний Билл – вообще фигура легендарная. Он начинал играть рок еще в 1966 году в Нью-Йорке с группой The Shadows, а до того завоевал немало наград как академический пианист и кларнетист. Очень рано Кинг понял, что чисто исполнительская карьера для него слишком узка. Он работал в качестве пианиста и музыкального руководителя с Джэнис Джоплин (!), Линдой Ронстадт, Мартой Ривз. После переезда в Канаду Кинг стал здесь знаменитым радиоведущим джазовых программ, продюсером, издателем, организатором фестивалей, создателем целого ряда коллективов, играющих джаз и блюз и собрал приличную коллекцию премий Джюно, канадского аналога Грэмми. Вот и в представляемом альбоме он выступает не только как пианист, но еще и продюсер и аранжировщик. Блюзовый проект Saturday Nite Fish Fry существует уже второй десяток лет. Между 2000 и 2007 годами вышло три альбома этого коллектива. В одном из них уже пела Шакура С’Айда. В новом альбоме ее роль столь значительна, что имя вокалистки вынесено на обложку в названии альбома: Volume I ft Shakura S'Aida. Шакура родом из Бруклина, но до переезда в Канаду жила преимущественно в Швейцарии. Вокалистка поет и джаз, но зарекомендовала себя в первую очередь отличным исполнителем блюза и в 2013 году даже была номинирована на высшую блюзовую премию, Blues Music Award, в категории «Лучшая вокалистка современного блюза» - поищите на сайте список лауреатов и номинантов за 2013-й год, и вы найдете там ее фамилию.

В увидевшем свет 7 февраля 2017 года альбоме компанию Кингу и Шакуре составили отличные канадские музыканты – очень мастеровитый гитарист Нил Чапмен, большая духовая группа из трех саксофонистов и трубача и две ритм-группы, каждая из которых участвовала в записи части композиций альбома. Десять треков Volume I ft Shakura S'Aida достаточно разнообразны – это действительно современный блюз, вобравший в себя и элементы блюз-рока, и ритм-энд-блюза, и музыки соул, и мемфис-саунд: все эти черточки можно отыскать, слушая альбом. Много темповых композиций, в которых важнейшую роль играет духовая секция. В качестве характерного примера я выделил бы Don’t Freeze on Me. Но «гвоздем» альбома стала при этом вещь совсем другого настроения – медленный тягучий Maybelle’s Blues, самая длинная композиция диска. Здесь Шакуре прекрасно ассистируют Кинг и Чапмен, а сама вокалистка доказывает, что ее стихия - не только быстрые танцевальные номера, но и чувственные «медляки». Приятный альбом, который наверняка поднимет вам настроение, если, конечно, вам не чужд блюз в принципе.

© 2017 7 Arts
10 tks / 41 mins
(Shakura S'Aida – voc; Bill King – keyb; Neil Chapman – g; Scott Alexander (tks 1,2,4,6-8), Howard Aye (tks 3,5,9,10) – b; David DeRenzo (tks 1,2,4,6-8), Mike Sloski (tks 3,5,9,10) – dr; Bobby Brough – ts; Chris Gale – bars; John Johnson – as; William Sperandei – tp;)
Линк предоставлен RDX Promo

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
современный блюз
страна
Канада, США
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