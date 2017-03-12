Rocco John - Peace And Love

Авангард может быть очень разным – как по степени радикальности самовыражения, так и по социально-общественным взглядам музыкантов. Группа импровизаторов из Нью-Йорка, придерживающихся джаза свободной формы и объединенная вокруг независимого лейбла Unseen Rain Records, состоит из людей, безусловно, левых убеждений – как в искусстве, так и в политике. Они организуют фестивали диссидентского искусства, участвуют в акциях протеста против избирательно агрессивных действий полиции в отношении темнокожих и так далее. Берусь предположить, что если они и участвовали в недавних президентских выборах в США, то их кандидатом был, конечно же, не Трамп, возможно, и не Клинтон, а, скорее, проигравший Клинтон на праймериз демократов Берни Сандерс или кто-то из независимых маргиналов еще более левых взглядов.
Саксофонист и композитор Рокко Джон Яковоне уже несколько лет сотрудничает с Unseen Rain. Вместе с представляемым сегодня и увидевшим свет 3 марта 2017 года альбомом с хиппистским названием Peace And Love его дискография включает четыре работы. Две последние, включая альбом 2015-го года Embrace The Change (рецензировался на нашем сайте) изданы именно этим лейблом. Рокко – опытный музыкант, учившийся в свое время у Сэма Риверса и Ли Коница. Много и плодотворно сотрудничал он со своим коллегой Уиллом Коннелом, открывавшим ему новые горизонты. Конелла не стало. И тогда Рокко Джон и его друзья, назвав себя The Improvisational Composer’s Ensemble, сыграли в известном нью-йоркском клубе The Stone концерт памяти ушедшего друга и единомышленника, составивший содержание альбома Peace And Love. В данном случае эти простые слова адресованы именно Уиллу Коннелу.
В составе музыкантов, вышедших в тот вечер на сцену The Stone, мы видим много знакомых имен. С Рокко Джоном Яковоне играл, скажем, участник его предыдущей квартетной записи гитарист Рич Розенталь. На перкуссионных инструментах работал известный нашим читателям по ряду альбомов Джон Пьетаро, а основным солистом, наряду с самим Рокко был тенор-саксофонист Рас Моше Барнетт, которого ранее мне слышать не доводилось, но чье имя знакомо по новостным лентам событий джазовой жизни Нью-Йорка. Музыканты исполнили три большие импровизационные композиции, уместившиеся в пределах шестнадцати – двадцати трех минут каждая. Во всех мы можем наблюдать сложное по структуре и полиритмическое по метроритму непрерывное развитие с переплетением голосов духовых, скрипки Саны Нагано и гитары Розенталя. Разумеется, исполняя джаз свободной формы в ХХI веке, невозможно исключить современные подходы к исполнению и взаимную диффузию стилистик (современный мэйнстрим, кстати, также немыслим без влияния илей авангарда). Тем не менее, вариант, предлагаемый Рокко и его коллегами, как мне кажется, наиболее близок к идеям родоначальников направления второй половины прошлого века. Лично мне наиболее близка оказалась вторая композиция альбома – Evolutions, но это уже вкусовое.
Что же до эмоциональной силы исполнения, то она неизменна от первой до последней ноты, взятой музыкантами. Покойся с миром, мы помним тебя с любовью – таков месседж послания Рокко Джона и его коллег ушедшему другу. Девиз лейбла Unseen Rain «Сделать невидимое слышимым» (Making The Invisible Audible) соблюден в этой музыке в полной мере. © & (p) 2017 Unseen Rain Records
3 tks / 62 mins
(Rocco John Iacovone-as, ss, p; Ras Moshe Burnett-bells, ts; Sana Nagano-vi; Michael Lytle-bass cl; Rich Rosenthal-g; Phil Sirois-b; John Pietaro-perc; Dalius Naujo-dr;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн