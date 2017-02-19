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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Ryo Kawasaki Group feat. Dave Liebman - Nature’s Revenge

стиль:
19.02.2017

Ryo Kawasaki Group feat. Dave Liebman - Nature’s Revenge
Очень любопытный экскурс в прошлое благодаря новому сетевому переизданию от знаменитого немецкого лейбла из Шварцвальда MPS. Интересен он прежде всего первой встречей читателей нашего сетевого журнала с японским гитаристом Рю Кавасаки (р.1947). Рю – очень своеобразная фигура в японском джазе. Он - родоначальник и последовательный приверженец музыки фьюжн, которую продолжает с неизбежными вариациями играть и сейчас. Много лет, почти тридцать, начиная с 1973 года, он прожил в Нью-Йорке, где играл со многими знаменитостями, включая Гила Эванса, Чико Хэмилтона, Элвина Джонса и многих других. Был в его американском периоде жизни значительный отрезок, когда Рю, отойдя от активного исполнительства, уделил много времени разработке и стал одним из пионеров в использовании гитарных синтезаторов. Начиная с 90-х годов прошлого века, Кавасаки вновь играет много, причем преимущественно выступает и записывается в Эстонии и появляется на джазовых фестивалях стран Балтии и России.

Альбом Nature’s Revenge – характерный для нью-йоркского этапа творчества Рю Кавасаки альбом. Его группу составили здесь американские «зубры» - басист Алекс Блэйк, игравший с Сонни Роллинсом и Фарао Сандерсом, ударник Бадди Уильямс, работавший с Седаром Уолтоном и Дэвидом Сэнборном, и, конечно же, главная звезда – саксофонист Дэйв Либмэн. Либмэн и сегодня весьма активный музыкант, так что очень любопытно послушать, как он играл, будучи почти на сорок лет моложе.

В Nature’s Revenge вошло семь композиций, по своей стилистике и настроению легко укладывающихся в несколько взаимнопересекающихся групп. Одна из них – это чистый, безпримесный фьюжн, где Рю играет на электрогитаре, ритм-группа энергично его поддерживает, а Либмэн в основном помогает своему лидеру добиться более эффектного звучания своими точными репликами. Это титульная Nature’s Revenge, фанковый, как и следует из названия, Thunderfunk и основная часть самой длинной финальной пьесы Snowstorm (на мой вкус, одной из лучших в альбоме). Все три эти композиции написал сам Кавасаки. Другая группа – это исполняемая группой музыка бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса: Choro и Predudio No. 2. Рю играет эти пьесы с флером бразильского фольклора на акустической гитаре, совершенно преображаясь при этом из жесткого электрогитарного демона в тонкого и чуткого лирика. Эти же две пьесы входят, соответственно, и в акустическую часть альбома вместе с почти классическим вступлением уже упомянутой Snowstorm. И, наконец, еще одна группа композиций, где Либмэн показывает, что его имя не зря вынесено на обложку. Особенно хороша тут версия эвергрина Body And Soul с отличным дуэтом Либмэна на теноре с гитарой Кавасаки.

Боюсь показаться ретроградом, но мне альбом не показался старомодным. Слушал с удовольствием, чего и вам желаю.

© 2017 / 1978 MPS Records
7 tks / 41 mins
(Alex Blake – b, perc; Buddy Williams – dr, perc; Ryo Kawasaki – el.g, ac.g; Dave Liebman – ts, as;)
Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog Promotion

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
фьюжн
страна
США, Япония
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