Salesny / Schabata / Preuschl / Joos - Jekyll & Hide

Тромбонист, композитор и бэнд-лидер Эд Ноймейстер родился в Канзасе, но все его детство и юность связаны с Сан-Франциско, с Калифорнией. Здесь он начал заниматься музыкой, сначала играл на трубе, потом перешел к тромбону. С 1980 года Эд ...