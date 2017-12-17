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Salesny / Schabata / Preuschl / Joos - Jekyll & Hide
17.12.2017
Три альбома за десять лет – это много или мало? Все относительно. Для команды, которая гонится за коммерческим успехом – безусловно, мало, для тех, кто записывает альбомы только тогда, когда им есть что сказать – ровно столько, сколько необходимо. И у австрийцев Клеменса Салесны, Вуди Шабаты и Рафаэля Прейшля, и у немца Херберта Йооса хватает других проектов, выступлений, записей, но установившийся между ними десять лет назад творческий союз живет, о чем и свидетельствует новый альбом Jekyll & Hide.
А первый альбом, на обложке которого стояли только имена исполнителей, вышел в 2007 году. Он выглядел довольно необычно, объединив представителей «молодой гвардии» австрийского джаза, авангардистов из кругов лейбла JazzWerkstatt Records саксофониста Салесны и басиста Прейшля с ветераном-вибрафонистом Шабатой, одним из основателей Vienna Art Orchestra и их немецким коллегой, трубачом Йоосом. Своеобразное звучание необычного квартета без ударника, своеобразная музыка, в которой переплелись элементы авангарда и хард-бопа – это было интересно. Пять лет спустя появился новый, уже концертный альбом, названный просто Live, на обложке которого четыре разноцветных пятна сменились четырьмя разноцветными перцами чили – да, было действительно остро и по-прежнему интересно. Мне приятно, что вся фонографическая история этого центральноевропейского квартета отражена в обзорах этих работ на нашем сайте, приятно, что удалось послушать и новый, юбилейный альбом.
История стивенсоновских добропорядочного доктора Джекилла и мерзкого мистера Хайда, притча о двойственности человеческой натуры, проиллюстрирована на обложке альбома изображением двух яблок – хорошего и подгнившего. Альбом студийный, основными авторами музыки стали Салесны и Йоос, написавшие по три композиции, по одной принесли в программу Прейшль и Шабата, остальные четыре – плод коллективного творчества. При этом они существенно уступают по времени звучания авторским сочинениям, представляя собой, если я правильно понял, своеобразные импровизационные интермеццо. А начинается и заканчивается альбом двумя роскошными блюзами от Клеменса Салесны – титульным Jekyll & Hide и финальным Lazy Kat. Особенно хорош стартовый, возможно, именно в тонкой игре вибрафона в начале пьесы, в последующем диалоге духовых под неустанный басовый ритм, в элегичной грусти этого блюза спрятана рефлексия музыкантов по поводу антиномии Джекил-Хайд. Во всяком случае, и сами музыканты, видимо, сочли эту композицию самой яркой, коль назвали по ней и весь альбом. А между двумя блюзами – еще много очень интересной, глубокой музыки, стилистически мало отличающейся от прежних работ квартета. Да, музыканты стали старше, умудреннее, но вкусы их не изменились, лишь саунд приобрел чуть иные оттенки, так как Херберт Йоос отказался здесь от трубы и флюгельгорна в пользу редко применяемого ныне (если не говорить об ансамблях традиционного джаза) корнета. Не могу не отметить пьесу Йооса Heavy Chicken, с космически-отстраненным звучанием вибрафона Шабаты и сочным соло Салесны, а также его же B.F., композицию памяти Буми Фиана, рано ушедшего друга и партнера участников квартета. Десять лет назад весь свой дебютный альбом они посвятили Фиану, не забыли о нем и сегодня, десять лет спустя – очень симпатичный штрих: верность памяти ушедших сегодня, увы, не так часта... В этой композиции я отметил бы очень выразительный диалог баса и вибрафона, и, опять-таки, саксофонное соло. А если вы спросите меня о самой характерной композиции альбома, то я назову пьесу Прейшля Sieben с великолепным, просто идеальным балансом голосов всех участников ансамбля – как символом креативности и продолжения творческого пути этого квартета. © 2017 JazzWerkstatt Records 12 tks / 51 mins ((Clemens Salesny – as, bass cl; Woody Schabata – vibes; Raphael Preuschl – el.b, bass ukulele; Herbert Joos – co;) Диск предоставлен JazzWerkstatt Records Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Германия
музыкальный стиль
авангард, мэйнстрим
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