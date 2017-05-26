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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

The AV Club - The AV Club

стиль:
26.05.2017

The AV Club - The AV Club
The AV Club – популярный в Сети сайт, посвященный поп-культуре в различных ее проявлениях: тут и кино, и музыка, и игры. Работает он в Чикаго. А еще работает в Чикаго басист и композитор Эндрю Фогт, по-английски его имя пишется: Andrew Vogt. Улавливаете сходство? Вот, похоже, и Эндрю его уловил, и назвал свой ансамбль и первый его альбом The AV Club: инициалы лидера очень удачно вписались в популярное название. Если для The AV Club это дебют, то сам Фогт совсем не новичок. Он достаточно известен в Чикаго, играл с рядом видных джазовых музыкантов. В 2014 году с группой The Humble Organisms он записал первый диск, на котором был основным композитором, а также продюсером. В 2016 году вышел его первый ЕР под собственным именем. И вот теперь - The AV Club.

Ансамбль Фогта представляет из себя септет. В нем имеется духовая секция из двух саксофонов, а основными солирующими инструментами служат гитара или клавишные. Две композиции для дебютника написал гитарист Андерс Нордстрем, остальные пьесы сочинил сам Эндрю Фогт. Если не считать короткую, в пол-минуты, композицию, скорее интерлюдию, Thumbs Up с психоделическим звучанием клавишных, то остальную часть альбома я определил бы, как фанк-фьюжн коктейль. Бодрый ритм с акцентированной линией баса и гитарное соло, сменяемое звучащими в унисон саксофонами – так звучит стартовая в альбоме композиция Stevland. Последующие несколько пьес выдержаны в том же духе и в качестве очень достойного премьера здесь выступает гитарист Андерс Нордстрем. Несколько иначе выглядит также весьма примечательная пьеса Shack Dog, где основную тему ведут клавишные Эндрю Лоуренса, а Корбин Андрик откладывает свой альт-саксофон и выдает выразительный пассаж на флейте. Yam Of Lotus по своей лиричности выглядит островком спокойствия в море драйва музыки The AV Club. Впрочем, новый прилив этих волн не замедляет вернуться к финальной пьесе Godfather Pt. II, где вновь победно звучит гитара под жесткую и слаженную работу ритм-группы во главе с лидером коллектива. Кстати, об еще одной особенности The AV Club: команда вроде бы чисто инструментальная, но и слово также вмонтировано в музыкальный ряд. Фогт активно использует сэмплы в трех композициях: Grill Sergeant и уже упомянутых Shack Dog и Yam Of Lotus, тут-то и появляется что-то типа мелодекламации или рэпа, весьма уместно в общем контексте альбома, который определенно способен поднять вам настроение.

2017

8 tks / 36 mins

(Sam Hudgens – ts; Corbin Andrick – as, fl; Anders Nordstrom – g, comp (tks 2,7); Andrew Lawrence – keyb, space whales; Ryan Roberts – perc; Zack Marks – dr; Andrew Vogt – b, comp;)

Линк предоставлен NoVo Management and Publicity

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
фанк, фьюжн
страна
США
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