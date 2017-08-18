Martial Solal / Niels-Henning Ørsted Pedersen - Movability

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Martial Solal / Niels-Henning Ørsted Pedersen - Movability

стиль:
18.08.2017

Martial Solal / Niels-Henning Ørsted Pedersen - Movability
В 2016 году немецкий лейбл из Шварцвальда MPS Records переиздал в сетевом варианте три из шести альбомов в своем каталоге известного французского джазового пианиста Мартиаля Соляля. В трех из них партнером Соляля был крупнейший европейский джазовый басист, датчанин Нильс-Хеннинг Эрстед-Педерсен. Рецензию на одно из тех переизданий, квартет, где с двумя вышеупомянутыми играли Ли Кониц и Джон Скофилд Four Keys, можно найти на нашем сайте. Сейчас MPS Records запускает в Сеть еще два альбома Мартиаля Соляля, и пройти мимо дуэта Соляль-Эрстед-Педерсен было просто невозможно.

Альбом Movability был издан в 1976 году и является блестящим образчиком выдающегося исполнительского мастерства обоих музыкантов. Каждый из них принес в программу по одной собственной композиции – у Соляля это Note-Ability, а у NHQP (обычное сокращение супердлинного имени датского басиста) - Afternoons Sentiment. Все остальное – это каверы, словно подчеркивающее, что острие творческих интересов в этой программе дуэта направлено не на демонстрацию композиторских талантов участников, а на сыгранность и творческую фантазию при интерпретации хорошо известных композиций.

Так, собственно говоря, и получилось. Виртуозность и техническая усложненность импровизаций при безукоризненном взаимопонимании музыкантов здесь порой, как, например, в Spring Swing Майлса Дэвиса или паркеровской Donna Lee, даже бьют через край и кажутся самоцелью. Темп и креативность игры Соляля делают его достойным продолжателем гарнеровско-питерсоновской линии в фортепьянном джазе, а NHQP верен самому себе (аналогов по масштабу таланта в пост-боповом мэйнстриме кроме рано ушедшего Скотта Ла Фаро, игравшего в те годы, когда боп мэйнстримом еще не стал, этому гению контрабаса и не подберешь). Но есть в программе еще и семиминутная версия Autumn Leaves Жозефа Космы, необычайно лиричная и столь яркая, что она кажется мне одной из лучших среди слышанных когда-либо. А вершиной альбома рискну назвать значительно более короткую, но не менее эффектную пьесу самого NHQP Afternoons Sentiment, где сумма двух составляющих дуэта выглядит еще более сильной, чем каждый из музыкантов по отдельности.

Отмечу еще один момент, который может порадовать любителей классного мэйнстрим-джаза. Дуэтов и сечас появляется очень много, особенно в новом джазе, но Соляль и Эрстед-Педерсен – это мэйнстрим без каких-либо примесей. В их игре связь с джазовой традицией более, чем ощутима и представлена на высочайшем уровне. Обязательно надо слушать!

MPS Records 2017 / 1976

8 tks / 38 mins

(Martial Solal – p; Niels-Henning Ørsted Pedersen – b;)

Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog Promotion

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Дания, Франция
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Buben / Naruszewicz / Baisan - Enighet Ensamhet Carol Morgan - Post Cool Vol. 1 Chris McCarthy - Sonder Daniel Toledo Trio & Pianohooligan - Atrium
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com