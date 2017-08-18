Martial Solal / Niels-Henning Ørsted Pedersen - Movability

В 2016 году немецкий лейбл из Шварцвальда MPS Records переиздал в сетевом варианте три из шести альбомов в своем каталоге известного французского джазового пианиста Мартиаля Соляля. В трех из них партнером Соляля был крупнейший европейский джазовый басист, датчанин Нильс-Хеннинг Эрстед-Педерсен. Рецензию на одно из тех переизданий, квартет, где с двумя вышеупомянутыми играли Ли Кониц и Джон Скофилд Four Keys, можно найти на нашем сайте. Сейчас MPS Records запускает в Сеть еще два альбома Мартиаля Соляля, и пройти мимо дуэта Соляль-Эрстед-Педерсен было просто невозможно.
Альбом Movability был издан в 1976 году и является блестящим образчиком выдающегося исполнительского мастерства обоих музыкантов. Каждый из них принес в программу по одной собственной композиции – у Соляля это Note-Ability, а у NHQP (обычное сокращение супердлинного имени датского басиста) - Afternoons Sentiment. Все остальное – это каверы, словно подчеркивающее, что острие творческих интересов в этой программе дуэта направлено не на демонстрацию композиторских талантов участников, а на сыгранность и творческую фантазию при интерпретации хорошо известных композиций.
Так, собственно говоря, и получилось. Виртуозность и техническая усложненность импровизаций при безукоризненном взаимопонимании музыкантов здесь порой, как, например, в Spring Swing Майлса Дэвиса или паркеровской Donna Lee, даже бьют через край и кажутся самоцелью. Темп и креативность игры Соляля делают его достойным продолжателем гарнеровско-питерсоновской линии в фортепьянном джазе, а NHQP верен самому себе (аналогов по масштабу таланта в пост-боповом мэйнстриме кроме рано ушедшего Скотта Ла Фаро, игравшего в те годы, когда боп мэйнстримом еще не стал, этому гению контрабаса и не подберешь). Но есть в программе еще и семиминутная версия Autumn Leaves Жозефа Космы, необычайно лиричная и столь яркая, что она кажется мне одной из лучших среди слышанных когда-либо. А вершиной альбома рискну назвать значительно более короткую, но не менее эффектную пьесу самого NHQP Afternoons Sentiment, где сумма двух составляющих дуэта выглядит еще более сильной, чем каждый из музыкантов по отдельности.
Отмечу еще один момент, который может порадовать любителей классного мэйнстрим-джаза. Дуэтов и сечас появляется очень много, особенно в новом джазе, но Соляль и Эрстед-Педерсен – это мэйнстрим без каких-либо примесей. В их игре связь с джазовой традицией более, чем ощутима и представлена на высочайшем уровне. Обязательно надо слушать! MPS Records 2017 / 1976 8 tks / 38 mins (Martial Solal – p; Niels-Henning Ørsted Pedersen – b;) Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog Promotion Леонид Аускерн