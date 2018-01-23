Stefano Travaglini - Ellipse

Первое, что видишь, попадая на сайт итальянского пиниста и композитора Стефано Травальини, - это две цитаты. Я не буду касаться их содержания, но показательно, что одно из высказываний, принятых, очевидно, Стефано в качестве его девиза, принадлежит известному джазовому музыканту (Ли Коницу), а другое – известному академическому композитору (Арнольду Шонбергу). Вся творческая жизнь Травальини связана с обоими этими понятиями – джазом и академической музыкой, которые так тесно переплелись в его музыке, что их невозможно отделить друг от друга.
Травальини получил разностороннее музыкальное образование в нескольких европейских странах. Он играет на гобое, бас-гитаре, он – профессиональный дирижер, но главный его инструмент – это фортепьяно, а главная страсть – импровизационная музыка. Травальини участвовал в самых разных проектах, выступал во многих странах мира, включая Россию. Свой первый альбом The Hungarian Songbook он выпустил в 2013 году. Это была камерная импровизация для голоса и фортепьяно на темы венгерского фольклора. Новая работа Стефано стала сольной. В сентябре 2016 года он отправился в Норвегию, и там, в известной студии Rainbow с помощью также очень известного звукоинженера Яна Эрика Конгсхауга записал без каких-либо наложений звука и редактирований Ellipsе – фактически студийный импровизационный концерт продолжительностью один час звучания.
За это время Травальини исполнил девять композиций, как собственного сочинения, так и известных джазовых стандартов. Правда его игра в духе свободной импровизации показалась мне практически не связанной с афроамериканской джазовой традицией, она идет уже от соединения идей нового джаза с современной академической музыкой. Если хотите, музыку Травальини можно назвать «третьим течением» наших дней. В технике игры, в туше итальянского пианиста чувствуется крепкая классическая школа, а эмоциональность музыки, ее свободное течение и развитие – это уже джазовые «дары». Очень запомнилась лиричная и философская одновременно Looking Back – очень красивая пьеса, которую я воспринимал, как воспоминания человека об уходящей молодости, о счастливом времени детства и том жизненном багаже, который оно дало каждому, отправляя в дальнейший путь. Самой яркой, написанной широкими, эффектными мазками композицией альбома я бы назвал Persistence, а также исполненную Стефано связку из монковского Monk's Mood и собственной темы Presences. Тот час времени, который Травальини провел в студии, отыграв на едином дыхании свою программу, для слушателя пробегает также незаметно – в предлагаемом ему Ellipse много мысли, много эмоций, много красоты, за которую мы и любим музыку – будь то джаз или классика. © & (p) 2017 Notami Jazz 9 tks / 60 mins (Stefano Travaglini – p;) Линк предоставил Stefano Travaglini Леонид АУСКЕРН