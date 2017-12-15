Autunna et sa Rose - Entrelacs du réve

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Autunna et sa Rose - Entrelacs du réve

стиль:
15.12.2017

Autunna et sa Rose - Entrelacs du réve
Фрагментарно элементы этого направления мелькали в отдельных проектах, рецензировавшихся на нашем сайте, но впервые неоклассикал дарк уэйв представлен во всей полноте, причем в исполнении одного из мировых его лидеров. Проект Autunna et sa Rose существует с 1994 года. Его душа – итальянский композитор и пианист Саверио Тесолато. Впрочем, этим таланты Саверио не ограничиваются, что находит прямое отражение в его многообразном творчестве. Он еще и поэт, и график, и фотограф, и автор видео инсталляций. Это превращает Autunna et sa Rose в подлинный синтез искусств, и каждая новая работа Тесолато – это повод для глубокомысленного анализа критиков и не столь профессионального, но живого обсуждения в среде людей, интересующихся музыкой, визуальными искусствами и литературой.

Программ за более, чем двадцать лет существования Autunna et sa Rose было подготовлено немало, самый свежий, представленный в виде CD лейблом Atmosphere Records, берет начало … с двух сновидений, фантазий, мечтаний, кошмаров – называйте, как хотите – посетивших Саверио. Как говорит он сам, не обошлось здесь без доктора Фрейда. Одна тема называется First Dream – Dromomania 11-16, другая – Second Dream – Ossescacco. Сначала, в августе 2017 года, они воплотились в книгу под названием Intrecci del Sogno, а затем, в ноябре, пришел черед представляемого сегодня музыкального альбома Entrelacs du réve. Кстати, вы заметили, что в названиях работ Тесолато чередуются разные языки: фрацузский, английский, итальянский? Это не случайно. В Entrelacs du réve, альбоме из восьми композиций, разделенных на две равные части (каждая – это, соответственно, First Dream и Second Dream), в зависимости от настроения пьесы и используемых выразительных средств варьируется и язык их названий. Титульные, то есть Dromomania 11-16 и Ossescacco, написаны для виолончели и фортепьяно и названы по-итальянски. Мрачные, ритмически заостренные пьесы каждой части, где к виолончели, перкуссионным инструментам и разнообразным электронным эффектам присоединяется человеческий голос (меццо сопрано Матильда Секки или сопрано Соня Визентин) несут немецкоязычные названия, импровизационные пьесы для фортепьяно и электроники названы по-английски, и, наконец, для акапелльных дуэтов двух женских голосов понадобился французский язык, как и для всего проекта.

Музыка альбома отражает основные особенности направления: сложная структура, свойственная, как академической музыке, так и новому джазу, некая мрачная романтичность и мистика а-ля По или Лавкрафт, сочетание самых что ни на есть классических инструментов (виолончель, фортепьяно) и дозированного, но ощутимого вторжения электроники, хорошо поставленные оперные голоса в вокальных партиях – это и есть неоклассикал дарк уэйв. Да, музыка Autunna et sa Rose – не для каждого уха. Тут нужны люди с одной стороны определенного интеллектуального уровня, а с другой – открытые для всего нового и экспериментального (хотя по отдельности каждый из используемых в ней приемов не нов). Это не развлекательное easy listening, тут от слушателя требуется определенный труд и желание понять замысел творца. Дерзайте - Entrelacs du réve уже в продаже!

© & (p) 2017 Atmosphere Records

8 tks / 54 mins

(Sonia Visentin - soprano; Matilde Secchi - mezzosoprano; Francesco Rossi – perc; Simone Montanari - cello; Saverio Tesolato - grand p, electronics, composition;)

Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.

Horst Quartet - Edged Timbre

стиль: джаз
Вы знаете, как собирают финский домик, замечательный быстровозводимый каркасный деревянный дом? Вместо длинных инструкций или видео-урока финский коллектив Horst Quartet предлагает вам аудио-урок или, скорее, саундтрек этого процесса в
подробнее
15.12.2017

Hot Texas Swing Band - Off The Beaten Trail

стиль: джаз
Отличный пример региональной музыки, которая способна покорить слушателей далеко за пределами региона (в данном случае – штата Техас) и выйти на гораздо более широкий уровень. Так называемый вестерн свинг родился на юго-западе США в
подробнее
15.12.2017

Gwyneth Glyn - Tro

стиль: этно
Гвинет Глин – восходящая звезда современной кельтской культуры в целом и Уэльса в частности. Возможно, это звучит несколько высокопарно, но факты заставляют определять ее разнообразное творчество именно так. Гвин - автор удостоенных
подробнее
15.12.2017
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com