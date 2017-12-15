Autunna et sa Rose - Entrelacs du réve

Фрагментарно элементы этого направления мелькали в отдельных проектах, рецензировавшихся на нашем сайте, но впервые неоклассикал дарк уэйв представлен во всей полноте, причем в исполнении одного из мировых его лидеров. Проект Autunna et sa Rose существует с 1994 года. Его душа – итальянский композитор и пианист Саверио Тесолато. Впрочем, этим таланты Саверио не ограничиваются, что находит прямое отражение в его многообразном творчестве. Он еще и поэт, и график, и фотограф, и автор видео инсталляций. Это превращает Autunna et sa Rose в подлинный синтез искусств, и каждая новая работа Тесолато – это повод для глубокомысленного анализа критиков и не столь профессионального, но живого обсуждения в среде людей, интересующихся музыкой, визуальными искусствами и литературой.
Программ за более, чем двадцать лет существования Autunna et sa Rose было подготовлено немало, самый свежий, представленный в виде CD лейблом Atmosphere Records, берет начало … с двух сновидений, фантазий, мечтаний, кошмаров – называйте, как хотите – посетивших Саверио. Как говорит он сам, не обошлось здесь без доктора Фрейда. Одна тема называется First Dream – Dromomania 11-16, другая – Second Dream – Ossescacco. Сначала, в августе 2017 года, они воплотились в книгу под названием Intrecci del Sogno, а затем, в ноябре, пришел черед представляемого сегодня музыкального альбома Entrelacs du réve. Кстати, вы заметили, что в названиях работ Тесолато чередуются разные языки: фрацузский, английский, итальянский? Это не случайно. В Entrelacs du réve, альбоме из восьми композиций, разделенных на две равные части (каждая – это, соответственно, First Dream и Second Dream), в зависимости от настроения пьесы и используемых выразительных средств варьируется и язык их названий. Титульные, то есть Dromomania 11-16 и Ossescacco, написаны для виолончели и фортепьяно и названы по-итальянски. Мрачные, ритмически заостренные пьесы каждой части, где к виолончели, перкуссионным инструментам и разнообразным электронным эффектам присоединяется человеческий голос (меццо сопрано Матильда Секки или сопрано Соня Визентин) несут немецкоязычные названия, импровизационные пьесы для фортепьяно и электроники названы по-английски, и, наконец, для акапелльных дуэтов двух женских голосов понадобился французский язык, как и для всего проекта.
Музыка альбома отражает основные особенности направления: сложная структура, свойственная, как академической музыке, так и новому джазу, некая мрачная романтичность и мистика а-ля По или Лавкрафт, сочетание самых что ни на есть классических инструментов (виолончель, фортепьяно) и дозированного, но ощутимого вторжения электроники, хорошо поставленные оперные голоса в вокальных партиях – это и есть неоклассикал дарк уэйв. Да, музыка Autunna et sa Rose – не для каждого уха. Тут нужны люди с одной стороны определенного интеллектуального уровня, а с другой – открытые для всего нового и экспериментального (хотя по отдельности каждый из используемых в ней приемов не нов). Это не развлекательное easy listening, тут от слушателя требуется определенный труд и желание понять замысел творца. Дерзайте - Entrelacs du réve уже в продаже! © & (p) 2017 Atmosphere Records 8 tks / 54 mins (Sonia Visentin - soprano; Matilde Secchi - mezzosoprano; Francesco Rossi – perc; Simone Montanari - cello; Saverio Tesolato - grand p, electronics, composition;) Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press Леонид АУСКЕРН