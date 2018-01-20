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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Belorukov / García / Kahn / Loriot - Invanskrue

стиль:
20.01.2018

Belorukov / García / Kahn / Loriot - Invanskrue
Invanskrue – юбилейный, 25-й релиз петербургского лейбла Intonema Records. Не знаю, случайно или нет, но, на мой взгляд, абсолютно логично, что юбилейным стал альбом с участием основателя этого авангардного лейбла Ильи Белорукова. Вышел альбом в конце декабря 2017 года, а вот записан он был годом раньше, в декабре 2016 года. В то время Илья Белоруков совершал концертный тур по Франции и Швейцарии вместе с испанским музыкантом Мигелем Гарсиа. Пару лет назад сайт знакомил наших читателей с этим мастером электронного авангарда из испанской Басконии по совместному проекту с французом Себастьеном Браншем Pscipilnitsa, изданному также российским лейблом, только московским, Mikroton. Ни Илья, ни Мигель не чужды также электронно-акустической импровизации, так что финальная точка их тура Цюрих стала местом сессии звукозаписи с двумя местными музыкантами, играющими на акустических инструментах – барабанщиком Джейсоном Каном (американцем по происхождению) и исполнителем на виоле Францем Лориотом (французом с японскими корнями). Две протяженные по времени композиции, Janotaticker и Relieffestia (названия треков, как и альбома в целом, как видите, тоже подстать «заковыристой» экспериментальной музыке) и составили представляемый сегодня проект.

Не могу, конечно, сказать, что сессия вылилась в противостояние «электроника vs акустика» (субтильную виолу я почти не слышал – может быть, плохо слушал?), но электронные звучания в общем саунде явно доминируют, хотя сам Белоруков здесь играет еще и на инструменте под названием флейтофон – гибриде флейты с саксофонным мундштуком. Гости Цюриха широко использовали и сэмплы, и разнообразные эффекты и шумы, и конкретные звуки полевых записей, располагавшиеся, так сказать, на первом плане. Отдаленным фоном к этой звуковой мистерии по трудно предсказуемым законам импровизации подключались барабаны Кана, оттеняя метаморфозы ансамблевого саунда, когда очень натурально выглядевшие радиопомехи неожиданно превращаются в то ли порхание, то ли щебетание диковинных виртуальных птиц. Словом, следить за происходящим весьма интересно и даже не «напряжно»: российско-испанско-швейцарский квартет предлагает отнюдь не самый радикальный вариант экспериментальной импровизации. Слушатель даже получает в свое распоряжение некий компас в виде очень тонкого, но ощутимого (особенно во второй, более длинной композиции) ритмического рисунка – не постоянного, временами исчезающего, меняющегося, как и весь зыбкий, микротональный электронно-акустический саунд альбома, достойно отметившего юбилейную веху в истории Intonema Records.

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© & (p) 2017 Intonema Records

2 tks / 47 mins

(Ilia Belorukov - fluteophone, contact microphone, effect pedals, ivcs3, samples, field recordings; Miguel A. García - laptop, electronics; Jason Kahn – dr; Frantz Loriot – viola;)

Линк предоставлен Intonema Records

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, Россия, США, Франция, Швейцария, Япония
музыкальный стиль
авангард

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