Bill O’Connell - Monk’s Cha-Cha

Билл О’Конелл (р.1953) – опытнейший джазовый пианист из Нью-Йорка, работавший за свою долгую карьеру с очень многими из тех, кто составляет джазовую элиту. Это и Сонни Роллинс, и Чет Бейкер, и Гато Барбиери. Но особенно преспел этот музыкант с ирландской фамилией в латинском джазе. Возможно, интерес к этой наполненной солнцем и ритмом музыке появился у него в годы работы с прославленным кубинским музыкантом Монго Сантамарией. У Билла немало и собственных проектов, где уже он выступал в качестве лидера и записал немало альбомов. Вот чего он еще не делал никогда, это сольных проектов. Monk’s Cha-Cha, концертный альбом, записанный в Carnegie-Farian Room и изданный в феврале известным лейблом Savant Records, - первый для него эксперимент в этой сфере.
Для этой программы О’Конелл отобрал свои лучшие композиции, в том числе ранее звучавшие на других его альбомах в ансамблевом исполнении, и прибавил к ним несколько известных джазовых стандартов, которые попытался интерпретировать в сольном варианте. В плане стилистики программы очень точно отражает ее содержание название альбома и, соответственно, одной из композиций О’Конелла: Monk’s Cha-Cha. Да, тут идущие от классиков бопа традиции смешаны с латинским джазом, что и заметно в этой пьесе. О мастерстве музыканта в обоих направлениях свидетельствуют и другие его пьесы: короткая, но выразительная Gibberish, глубоко связанная с традицией джаза финальная White Caps или самая длинная композиция альбома, восьмиминутная Hither Hills . Что касается каверов, то О’Конелл выбрал самую знаменитую вещь Сантамарии Afro Blue, одну из лучших и любимую многими мастерами джаза композицию бразильского классика Жобима Dindi и старые, но оставшиеся эвергринами пьесы The Song Is You и It Could Happen to You.
И в каждый из исполняемых номеров Билл О’Конелл вложил и недюжинное мастерство, и экспрессивность исполнения, и талант импровизатора. Когда я говорю об экспрессивности, я не имею ввиду каскады эффектных пассажей в духе Оскара Питерсона. Нет, у О’Конелла все тоньше, если хотите, деликатнее, но также весьма убедительно. Когда слушаешь Билла, порой возникает ощущение, что за роялем не один, а сразу два музыканта: настолько непринужденно ведут свои линии левая и правая рука пианиста. Но цель у обеих рук все же одна, и Билл О’Конелл добивается ее как нельзя лучше. Думаю, никому из любителей мэйнстрима не придется жалеть о времени, проведенном за прослушиванием Monk’s Cha-Cha. © & (p) 2017 Savant Records
9 tks / 58 mins
(Bill O’Connell – p;)
Линк предоставлен Jazz Promo ServicesЛеонид Аускерн