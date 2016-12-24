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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Brad Myers & Michael Sharfe - Sanguinaria (Hopefulsongs)

стиль:
24.12.2016

Brad Myers & Michael Sharfe - Sanguinaria (Hopefulsongs)
C Брэдом Майерсом, гитаристом из Цинцинатти, Огайо, мы уже знакомились в 2015 году, благодаря его альбому Prime Numbers. В марте 2017-го поступает в продажу его новый альбом Sanguinaria (Hopefulsongs). Но как же не похожи друг на друга эти две работы! Собственно говоря, это обстоятельство можно поставить скорее в заслугу Брэду, в заслугу разнообразию его творчества и креативной фантазии музыканта и композитора. Prime Numbers – квинтет, с присущим такому формату сложным переплетением солирующих голосов – электрогитары лидера и вибрафона, тенор-саксофона и ритм-группы. Sanguinaria – это дуэт, причем достаточно необычный: компанию Майерсу составил басист Майкл Шарф. И хотя в ряде композиций это царство струнных разбавляют и другие инструменты, прежде всего, ударные, но в основе всего именно диалог двух струнников.

Оба при этом максимально разнообразили свой арсенал: Майерс играет , как на электрической, так и на акустической гитарах, а Шарф, помимо контрабаса, в одной из композиций работает с безладовой бас-гитарой, а в еще некоторых – с перкуссионными инструментами. Но аура альбома, несмотря на метаморфозы инструментария исполнителей, показалась мне единой на протяжении всей часовой программы. В современной науке уже вошли в обиход понятия тонких миров, тонких взаимодействий. С такими взаимодействиями, еще очень плохо изученными, я бы сравнил диалоги Брэда и Майка в этом альбоме. 12 пьес альбома, конечно же, разнятся по характеру, по темпу, структуре, есть тут и джазовые вальсы, и блюзы, но очень лиричная, глубоко интимная атмосфера существует в каждой из них.

Помимо четырех авторских пьес Брэда Майерса в альбом вошли произведения классиков джаза и современных мастеров: Джерри Маллигена (Line for Lyons), Джима Холла (Waltz New), Кита Джарретта (Country), Стива Суоллоу (Falling Grace), Пола Болленбека (A Feeling Inspired by Maria), Винса Гуаральди (Great Pumpkin Waltz), Дэйва Брубека (In Your Own Sweet Way). Согласитесь, очень разные авторы. Однако, искусство Майерса и Шарфа не то чтобы унифицировало эту разную музыку, но привело ее к некоему общему знаменателю, заставило дышать эти нотные строчки так, как виделось им. Самых добрых слов заслуживает сольное исполнение Майком Шарфом пьесы Джарретта, игра Майерса в Waltz New Холла понравилась мне и сама по себе, но в том, что в составленной программе оказалась композиция этого классика джазовой гитары, мне увиделось и подтверждение своих наблюдений из прошлого альбома, где я уже сравнивал манеру игры Брэда с холловской. Для полоноты картины добавлю, что сам Брэд почитает своими гитарными гуру помимо Джима Холла еще и Пэта Мэтини и Джона Скофилда. Что он взял от них, что привнес в свою технику и в свои подходы к музыке сам – судить слушателям. А слушать эту работу, безусловно, стоит.

© & (p) 2017 Colloquy Records
12 tks / 60 mins
(Brad Myers – el.g, ac.g, guitar bongos (tk 1); Michael Sharfe – b, fretless el.b (tk 6), perc (tks 1, 9,11); with Dan Dorff, Jr. – dr, cymbals (tks 2,6,8); Tom Buckley - dr, cymbals (tks 5,9,12); Marc Wolfley – perc (tks 9,11); Dan Karlsburg – melodic (tk 1);)
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Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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