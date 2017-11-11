Brad Garton & Dave Soldier - The Brainwave Music Project

В 2016 году мы уже знакомили наших читателей с необычным творчеством Дэйва Солджера, представляя его авангардную оперу на темы Древнего Египта The Eighth Hour of Amduat, и рассказывали о его сотрудничестве с такими интеллектуалами, как Курт Воннегут или Комар и Меламид, о создании им слоновьего орекстра в Таиланде и так далее. А теперь давайте поговорим о двух профессорах Колумбийского университета в США – Дэвиде Сульцере и Брэде Гартоне. Дэвид Сульцер – психоневролог, видный специалист в области нейропсихиатрии мозга, Брэд Гартон возглавляет в Колумбийском университете компьютерный центр. Оба профессора очень серьезно увлечены музыкой и с 2008 года разрабатывают совместный проект The Brainwave Music, то есть «музыка мозговых волн». Что это такое? Об этом хорошо поговорить на примере новейшего альбома Брэда Гартона и Дэйва Солджера (ник, используемый Сульцером в музыкальном творчестве) The Brainwave Music Project, который поступит в продажу в январе 2018 года.
Электроэнцефалограммы мозга, то есть графические изображения сложнейших электрических процессов в нейронах головного мозга любого живого существа, в том числе и человека, Дэйв и Брэд используют, как своеобразную музыкальную партитуру. Процессы, происходящие в нейронах, они называют «мозговыми волнами», и Брэд, после многолетней работы, создал компьютерную программу, позволяющую трансформировать эти волны в музыкальные ноты. Так они создают музыку, исходящую непосредственно из мозга «исполнителя», благодаря электродам, размещенным на коже его головы и трансформирующим колебания, характер их фаз, амплитуду, частоту, то есть все, отражаемое электроэнцефалограммами, в музыкальные ноты.
В альбоме The Brainwave Music Project мы имеем возможность услышать четырех исполнителей: флейтистку Маргарет Ланкастер (в трех треках), скрипача Дана Трумэна (в четырех треках), исполнителя на мандолине Терри Пендера (в трех треках) и, наверное, самого известного из участников проекта, звезду нью-йоркского авангарда, барабанщика Уильяма Хукера (в четырех треках). Каждый из них играет соло на своем инструменте. Но не просто играет! У каждого в процессе игры на голове закреплены электроды, снимающие электроэнцефалограмму головного мозга. Эту электронную картину происходящего в мозгу музыканта в процессе импровизации программа Гартона превращает в компьютерную музыку, которая затем становится фоном, бэкграундом непогсредственно исполняемой музыки! Вот такой необычный, ультраавангардный, научно-музыкальный проект – и весьма любопытный результат, вполне укладывающийся в стилистику авангардной импровизационной музыки. Кто знает, может быть, эти сегодняшние эксперименты лет через двадцать станут в музыке мэйнстримом: ХХI век еще только на взлете! А пока – не упустите редкую возможность оценить самостоятельно результаты экспериментов Гартона и Солджера. © & (p) 2017 Mulatta Records 14 tks / 58 mins (Dave Soldier - musican/neuroscientist; Brad Garton - composer/computer-musician; Margaret Lancaster – fl+ EEG; Dan Trueman - hardanger fiddle+EEG; Terry Pender – mandolin+EEG; William Hooker - trap drums+EEG;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн