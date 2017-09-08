B.B. & The Blues Shacks - Reservation Blues

Блюз живет не только в нижнем течении Миссиссипи, Техасе, Чикаго или Пидмонте. Он уже давно освоился и совсем неплохо чувствует себя по ту сторону Атлантики, в Европе. Здесь ему комфортно, совсем неплохо в финансовом смысле благодаря обилию соответствующих клубов и фестивалей, а благодарных слушателей ничуть не меньше, чем в родной для него Америке. Соответственно, и весьма мастеровитых и успешных блюзменов тоже немало. Примером такой успешной блюзовой команды, чей уровень подтвержден уже десятилетиями выступлений, может служить B.B. & The Blues Shacks из немецкого города Хильдесхайм в Нижней Саксонии.
Эта группа была основана почти тридцать лет назад, в 1969 году тремя музыкантами, из которых сегодня в составе остался только гитарист Андреас Арльт. Несколькими месяцами позже к ним присоединился брат Андреса, Михаэль Арльт, певец и харпер, вскоре ставший фронтменом коллектива. С тех пор B.B. & The Blues Shacks превратились в один из самых известных блюзовых коллективов Германии, выступали на всех континентах, включая обе Америки, Африку и Австралию, записали целых тринадцать альбомов (первый – в 1994 году) и удостоились ряда высоких наград, вроде Trophée France Blues в 2003 году и нескольких German Blues Award. Фил Пембертон из одной из лучших в мире блюзовых команд Roomful Of Blues считает B.B. & The Blues Shacks одним из столпов европейского блюза, а его аттестация чего-нибудь да стоит: этот парень в вопросе разбирается досконально.
Начинала группа с подражания классическим образцам и классическим мастерам чикагского блюза и блюза Дельты, но постепенно обретала свой голос, смещаясь в творчестве к смеси этой классики с джамп-блюзом и ритм-энд-блюзом. Ее последний альбом Reservation Blues можно считать в каком-то плане возвращением к корням, так как акцент на чикагскую классику в этой работе весьма заметен в таких треках, как Year Of Strife, From Now On, Not Much To Loose, All About That и в титульном Reservation Blues, открывающем эту коллекцию из четырнадцати авторских песен. В тоже время тут можно найти и задорную смесь свинга с ранним рок-н-роллом (Lay Some Shuffle Down, Honeycomb) или ритм-энд-блюзовые номера (Mad About You). В современном варианте B.B. & The Blues Shacks – это квинтет, где рядом с неизменными братьями Арльт работают пианист и органист Фабиан Фриц, играющий как на контрабасе, так и на электрической бас-гитаре Хеннинг Хоеркен и ударник Андре Веркмейстер. В четырех треках участвовала также и приглашенная духовая секция, разнообразя звуковую палитру коллектива. Основу же его звучания составляют вокал и игра на губной гармонике харизматичного Михаэля Арльта, а также гитарные соло его брата и фортепьяно Фабиана Фрица. Весьма качественная музыка – стоит убедиться! © & (p) 2017 Rhythm Bomb Records 14 tks / 50 mins (Michael Arlt – voc, harp; Andreas Arlt – g, voc; Henning Hauerken – b, el.b; Fabian Fritz – p, org, voc; Andre Werkmeister – dr, voc;) Линк предоставил Ralph Braband, Rockstar Records Леонид Аускерн