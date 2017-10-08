Bob Ferrel - Jazztopian Dream

Много лет (почти сорок!) тромбонист Боб Феррел проработал в биг-бэнде Дюка Эллингтона. Он пришел в этот прославленный коллектив в 1979 году девятнадцатилетнем юношей, оркестром руководил в те годы уже сын великого музыканта, Мерсер Эллингтон. С этим бэндом Феррел выступал на самых престижных площадках во многих странах мира, и хотя он участвовал и в других проектах, любовь к биг-бэндовому звучанию, к ярким духовым пачкам, к безукоризненной работе секций, к бархатным голосам вокалистов осталась с ним навсегда.
Это очень заметно по альбому Боба Jazztopian Dream, который он записал с составом, напоминающим биг-бэнд в миниатюре. В ряде композиций участвует и вокалист Дуайт Вест, чей поставленный баритон украсил такие композиции, как паркеровская Yardbird Suite или Don’t Go To Strangers. В эти моменты в музыке Феррела и его коллег особенно чувствуется тень золотого времени биг-бэндов – эры свинга 30-х – 40-х годов, хотя, конечно, исполняют они музыку во вполне современном пост-боповом ключе, а порой и с заметным влиянием латинских ритмов.
Главный солист состава – сам лидер. Феррел демонстрирует все, на что только способен тромбон, а иногда, кажется, что и выходит за эти границы. Это настоящий виртуоз, заставляющий вспомнить самые славные имена в истории джазового тромбона. Такие пьесы, как Inner Glimpse или Soul Bop могут послужить образцом в этом смысле. Всего же в альбом вошло десять композиций. Как пишет сам Феррел, каждая из них – это его воспоминания о тех или иных коллективах, с которыми он играл за свою долгую карьеру, а сам альбом, в названии которого «упакованы» понятия «мечта» и «утопия» - прекрасный пример того, что мечты порой становятся реальностью. © & (p) 2017 BFM Productions 10 tks / 58 mins (Bob Ferrel – tb; Dwight West – voc; Vinnie Cutro, Rob Henke – tp; Joe Ford – as; Frank Elmo – as, ts; Roy Nicolosi – as, ts, bars, tp; Sharp Radway, Hector Davila – p; Daryl Johns b; Ruben Rodriguez – Zorko baby b; Steve Johns – dr; Frank Valdes – Latin perc;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн