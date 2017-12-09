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Bill Cunliffe - BACHanalia
09.12.2017
Есть джаз, который идеально звучит в клубной атмосфере, и есть джаз, который словно предназначет для сцены филармонической. Одни любят первый вариант, другие предпочитают второй. Новый альбом Билла Канлифа BACHanalia явно будет ближе последним. Его название недвусмысленно указывает на очередной вариант синтеза джаза и академической музыки. Эксперименты в этой сфере, разной степени удачности, – не новость, но вариант Билла Канлифа имеет все шансы попасть в число весьма и весьма убедительных.
Пианист и композитор из Лос-Анджелеса Билл Канлиф (р. 1956) – человек весьма известный. Начинал он с академической музыки, а интерес к джазу пришел позднее и дал эффектные результаты. В 1989 году Канлиф стал победителем конкурса пианистов им. Телониуса Монка, в 2006 получил первую свою номинацию на Грэмми, а в 2010 году уже стал лауреатом Грэмми за лучшую инструментальную аранжировку проекта Оскара Питерсона West Side Story Medley. Есть у него и немало других почетных наград. Много работал он с биг-бэндами, в частности прошел отличную школу в биг-бэнде Бадди Рича. Канлиф счастливо сочетает в себе качества классного композитора, аранжировщика и пианиста, что очень помогло ему в работе над последним проектом, который он с долей юмора назвал BACHanalia.
В программе из восьми композиций пять - это интерпретации произведений классической музыки: композиции Sleepers Awake и Goldberg Contraption – это Иоганн Себастьян Бах, Solfeggietto – это его сын Карл Филипп Эмануэль Бах, звучат также версии первой части 3-го фортепьянного концерта Сергея Прокофьева и темы из балета «Треуголка» Мануэля де Фальи. Кроме того, Канлиф представил в своей интерпретации два уже чисто джазовых стандарта, в том числе I’ve Got You Under My Skin Коула Портера и свою собственную композицию Afluencia. Записи этих треков производились в разное время, в разных частях страны и с разными составами. Неизменным партнером самого Билла всегда оставался его старый коллега по более ранним альбомам, барабанщик Джо Ла Барбера. Но в каждой из записей можно видеть мощную духовую группу, с помощью которой Канлиф создает практически биг-бэндовое звучание. В ней участвовало много отличных мастеров, но одно имя все же надо выделить особо: это еще один старый партнер Канлифа, один из лучших в современном джазе трубачей Терелл Стаффорд. В четырех треках восхитительные вокальные краски добавляет в альбом Дениз Донателли, чье силлабическое пение в духе Swingle Singers отлично подходит для интерпретации классики.
Если с легкой руки тех же Swingle Singers легкие, порхающие интерпретации музыки Баха уже давно на слуху, то слушая великую старинную музыку в аранжировках Канлифа, ощущаешь, как органично из-под его пальцев на клавишах фортепьяно она насыщается подлинно джазовым свингом, ничуть не теряя своей красоты. А в канлифовских версиях более современной академической музыки, особенно в 17-минутной версии концерта Прокофьева, отдаешь должное виртуозности и бескомпромиссности аранжировок, в которых нет и следа, если так можно выразиться, попсовости и желания упростить сложную иузыку в угоду массовому вкусу. Да, BACHanalia – музыка не для всех, но, как уже сказано в начале этого текста, тем, кто ходит в филармонию и на академические, и на джазовые концерты, она должна понравиться. © 2017 Metre Records 8 tks / 72 mins (Bill Cunliffe - leader, composer, arranger, p, background voc (tk 7); Wayne Bergeron (tks 2, 3), John Daversa (tk 5), Dan Fornero (tk 5), Jamie Hovorka (tks 1, 6, 8), Kyle Martinez(tk 7); Kye Palmer (tks 1-3, 5-8), Jon Papenbrook (tks 1, 6-8), Terell Stafford (tks 2, 3, 5), Bob Summers (tks 1-3,5-8) - tp); Jeff Driskill (tk 5), Nathan King (tk 7), Brian Scanlon (tks 1-3,5,6,8) – as, ss, cl, fl; Bob Sheppard (tks 1-3, 6-8), Jeff Ellwood (tks 1-3, 5-8), Rob Lockart (tks 1-3,5-8) - ts, cl, fl; Tom Peterson (tk 7), Adam Schroeder (tks 1-3,5,6-8) - bars, bass cl; John Chiodini (tk 7), Larry Koonse (tks 1-3, 5, 6-8) - g; Alex Frank (tks 4, 7); Jonathan Richards (tks 1-3, 5, 6, 8) - b; Joe La Barbera - dr; Denise Donatelli - voc (tks 1, 4, 7, 8)) Линк предоставлен Scholz Productions Леонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение
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