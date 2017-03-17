Saturday Nite Fish Fry - Volume II

Недолго пришлось ждать продолжения очень приятного блюзового банкета, который дал своим альбомом Volume I ft Shakura S'Aida канадский ансамбль Saturday Nite Fish Fry. В обзоре того альбома я уже писал об истории этого коллектива и его главных действующих лицах, поэтому сейчас давайте сразу посмакуем новый диск: Volume II. В принципе он решен в том же ключе, что и его предшественник, с теми же исполнителями, но только уже без вокала – это чисто инструментальный альбом.
Даже программа его выстроена по уже проверенным и вполне добротным лекалам: почти все композиции – это энергичные танцевальные блюзы и буги и, как вишенка на торте, этот плотный контент разрежает единственный «медляк» - в данном случае Room #13 Blues от двух участников группы, Билла Кинга и Нила Чапмена. Грешен, люблю сочные медленные блюзы, и Room #13 Blues, прямо-таки истекающий блюзовым feeling доставил большое удовольствие. Впрочем, совсем не скучно было слушать и основную часть программы, правда, это сложно просто слушать: даже если вы просто сидите в домашнем кресле, очень скоро начнете вовсю отбивать ритм рукой или покачивать в такт ногой – такая уж это музыка. Программа альбома наполовину состоит из композиций лидера Saturday Nite Fish Fry, пианиста, аранжировщика и композитора Билла Кинга, и наполовину из старых добрых, проверенных временем композиций, аранжированных Биллом под свой коллектив.
Открывает альбом самая старая и, наверное, самая знаменитая вещь: Lady Be Good Гершвина, написанная еще в 1924 году. У этой композиции большая история в джазе, украшенная в первую очередь именем Эллы Фитцджеральд. Но Кинг и его коллеги наглядно показывают и неисчерпанность потенциала Lady Be Good и на языке блюза. Два других кавера альбома – это музыка Чака Хиггинса (Pachuko Hop) и горячий свинг от Эдди Винсона (Friday Fish Fry). Из авторских пьес Билла Кинга помимо уже упомянутого Room #13 Blues, отмечу классическое буги Carlton Street Boogie и трибьют саксофонисту Кингу Кертису Soul Sermon. Джамп блюз, свинг, буги … Saturday Nite Fish Fry работает, в сущности, на стыке джаза и блюза. И дело тут не только в мощной и умелой группе духовых, а, если хотите, в философии ансамбля, музыка которого словно создана для сердца, души и … ног. © 2017 7 Arts
8 tks / 35 mins
(Bill King – p; Neil Chapman – g; Bob Brough – ts; Chris Gayle – bars; Alexis Baro (tks 2-4,7), William Sperandei (tk 1) – tp; John Johnson – as; Davide DiRenzo ( tk 1), Ted Warren (tks 2,4,5), Rick Gratton (tks 3, 7) – dr; Artie Roth (tks 2-5,7), Scott Alexander (tk 1), Howard Ayee (tk 8) – b;)
Линк предоставлен RDX Promo Леонид Аускерн