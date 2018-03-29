Sam Javitch Quartet - People and Places

Нью-йоркский джазовый пианист и композитор Сэм Джавич в детстве был настоящим вундеркиндом. Уже в три года он начал импровизировать на фортепьяно, а в 11 лет выступал на сцене. Естественно, что его путь к профессиональной джазовой карьере был предопределен. Закончив сразу два учебных заведения, William Paterson University и the Manhattan School of Music, он получил отличную подготовку. Главным наставником Джавича был такой крупный мастер, как Малгрю Миллер, а среди его учителей можно увидеть также имена Сесиль Бриджуотер, Тони Малаби, Джеймса Уэйдмэна. Сэм регулярно выступает в ведущих нью-йоркских клубах, таких, как Dizzy’s Jazz Club Coca-Cola или Joe’s Pub, он играл с Роем Харгрувом, New York Voices, Оскаром Эрнандесом. Именно в Joe’s Pub 15 апреля Сэм будет праздновать выпуск своего уже второго альбома People and Places.
Этот альбом, в который вошло семь написанных им самим композиций, Джавич записал в формате квартета. Помимо стандартной ритм-группы, представленной в его составе Эдрианом Морингом и Мэттом Недбаски, в его квартете играет в качестве ведущего солиста тенор-саксофонист Рич Перри. Новые места и интересные люди очень много значат для Джавича, отсюда и название, которое он дал своему альбому, обложку которого украшает фотография работы известного фотографа журнала National Geographic, покойного Коттона Кулсона. С ним Сэм познакомился во время путешествия в Арктику. А почти каждая пьеса в альбоме посвящена тому или иному человеку. Стартовая The Pitch to Rich – это, конечно же, дань уважения партнеру, саксофонисту Ричу Перри, Honin Myo: For Sasha – посвящение одному из друзей музыканта, практикующему буддизм, а Wiseman Weidman, как я понимаю, названа в честь одного из учителей Джавича, Джеймса Уэйдмана.
В квартете Джавича первым солистом по определению является Перри, немало ярких сольных эпизодов оставил за собой и сам лидер. Но особо я хотел бы отметить работу ритм-группы. Помимо непосредственных функций, Джавич дал возможность Эдриану и Мэтту много и активно импровизировать. Запомнился продолжительный диалог контрабаса и ударных в Parallel Modalities for Parallel Realities, достойным и важным партнером фотрепьяно Джавича стал контрабас Моринга и в Honin Myo: For Sasha. Последняя же композиция в альбоме носит, на мой взгляд, пророческое название: Level Up! («Повышай уровень!»). Если Сэм Джавич и его коллеги, показавшие прекрасное владение языком современного мэйнстрима, и дальше будут повышать уровень своей креативности, мы наверняка еще не раз услышим их имена. © & (p) 2017 Sam Javitch 7 tks / 52 mins (Sam Javitch – p; Rich Perry – ts; Adrian Moring – b; Matt Niedbaski – dr;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН