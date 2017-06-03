Roger Davidson Trio with Hendrik Meurkens - Oração Para Amanhã (Prayer For Tomorrow)

Далеко не в первый раз слушая музыку Роджера Дэвидсона, я уже имел возможность убедиться в горячей любви этого джазового пианиста и композитора из Нью-Йорка к латинской музыке и, в частности, к музыке Бразилии. Вот и новый альбом его трио составлен полностью из авторских композиций лидера, написанных в духе бразильского джаза, с названиями на португальском языке, и только название самого альбома продублировано на обложке на двух языках, английском и португальском: «Молитва за завтрашний день». Пацифистское название говорит само за себя и в дополнительных комментариях не нуждается. А вот состав ансамбля, с которым в мае и октябре 2016 года на площадке популярного в Нью-Йорке клуба Zinc Bar живьем записывался альбом, требует некоторых пояснений.
Ударника Адриано Сантоса я уже слышал на изданном в 2015 году альбоме Live at Caffe Vivaldi – Volume 2. На сей раз он составил ритм-группу фортепьянного трио вместе с басистом Эдуарду Белу. Оба они бразильцы, представители многочисленной музыкальной диаспоры из своей страны в современном Вавилоне, как справедливо называют иногда Нью-Йорк. Здесь же Роджер Дэвидсон подобрал и еще одного партнера, чье имя не случайно вынесено на обложку альбома вместе с названием трио: это очень хороший вибрафонист и просто выдающийся исполнитель джаза на губной гармонике Хендрик Меркенс. Что особенно важно, немецкий музыкант также влюблен в музыку Бразилии, как и сам Дэвидсон, тонко чувствует ее и прекрасно исполняет, в чем слушатели Oração Para Amanhã могут убедиться практически в каждом треке.
Мастерски владея секретами, как самбы, так и босса-новы, двух китов бразильского джаза, Роджер Дэвидсон представил дюжину композиций, разных по настроению, грустных и веселых, но в равной мере передающих особенности бразильской музыки. Чувственная элегическая печаль сквозит в каждой ноте Sonho Da Tarde, Saudades, Amor Brasileiro, карнавальное неистовстство пронизывает мелодии Rio De Janeiro, A Escada или Tarde Sonhadora. Меркенс на обоих своих инструментах транслирует эти чувства слушателю на самом высоком уровне, но я бы не назвал его выраженным фронтменом квартета. Здесь важен вклад каждого и тот саунд, который музыканты создают коллективно. При этом отмечу и соло Сантоса в Rio De Janeiro, и отменный диалог Дэвидсона и Меркенса в титульной пьесе, и перекличку гармоники и контрабаса в A Escada. Словом, час погружения в бразильскую экзотику слушателям обеспечен! © & (p) 2017 Soundbrush Records 12 tks / 60 mins (Roger Davidson – p; Eduardo Belo – b; Adriano Santos – dr; with Hendrik Meurkens – vibe,harm;) Линк предоставлен Jazz Promo Service
s Леонид Аускерн