Roswell Rudd / Fay Victor/ Lafayette Harris / Ken Filliano - Embrace

17 ноября 2017 года американскому тромбонисту Розвеллу Радду исполняется 82 года. В этот день лондонский лейбл RareNoise Records выпускает альбом Embrace, записанный квартетом во главе с этим выдающимся музыкантом, многократно признававшимся лучшим тромбонистом мира (скажем, Ассоциация джазовых журналистов последний раз называла его таковым совсем недавно, в 2014 году). Для Радда это уже второй альбом на RareNoise Records вслед за диском 2016 года Strength & Power, записанным также в формате квартета, но с совсем другими партнерами и совсем в другой стилистике.
На этот раз партнерами Радда стали его соотечественники – пианист Лафайетт Харрис и басист Кен Филиано, а также голландская (а по происхождению – тринидадская) певица Фэй Виктор. Все они люди известные, все выступали ранее с Раддом, но в таком сочетании все вместе записывались впервые. Рецензии на альбомы каждого из музыкантов можно найти на нашем сайте. Обратите также внимание на некоторую необычность состава: без ударных. Ну и, конечно же, стилистика альбома тоже может показаться необычной тем, кто знает Радда в первую очередь, как мастера фри-джаза. На этот раз программу альбома составили классические стандарты разных лет.
Открывает программу первый совместный хит Стрейхорна и Эллингтона Something To Live For, написанный еще в 1939 году. А дальше будут и Мингус (знаменитая пьеса Goodbye Pork Pie Hat, где Виктор поет текст, дописанный к этой музыке в свое время Расааном Роландом Кирком), и Монк (не менее знаменитая Pannonica, посвященная легендарной джазовой баронессе), и еще много интересного. Тромбон Розвелла звучит с не меньшей экспрессией, чем голос Фэй Виктор, поэтому они часто вступают в диалог в манере call and response. Наиболее эффектно, на мой взгляд, это получилось у них в "I Hadn't Anyone Till You Рэя Ноубла – кстати, первом плоде сотрудничества тромбониста и певицы. Лучшей же композицией альбома я назвал бы интерпретацию традиционной темы House Of The Rising Sun, где хочется горячо аплодировать всему квартету. Впрочем, возможно, тут я не очень объективен в силу давнего теплого отношения к этой вещи. «Урезанная» ритм-группа также заслуживает самых добрых слов. Достаточно вспомнить прекрасное соло Филиано на контрабасе в Too Late Now или фортепьянное вступление Харриса в Something To Live For. Что же касается ветерана Радда, то почтенный возраст совсем не ощущается в его сочной, изобретательной, а временами и полной юмора игре. Розвелл словно напоминает, что в далекой молодости он начинал со вполне традиционного джаза, а сегодня для него нет секретов ни в одном джазовом стиле. Embrace – прекрасный повод в этом убедиться. © & (p) 2017 RareNoise Records 8 tks / 65 mins (Roswell Rudd – tb; Fay Victor – voice; Lafayette Harris – p; Ken Filliano – b;) Диск предоставлен hubtone PR Леонид Аускерн