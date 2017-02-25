Sinie Gory - One Beat Sessions

Что мы делаем, возвращаясь домой из туристической поездки? Выкладываем фотографии на компьютер, отбираем наиболее удачные кадры, составляем «фотоотчет» и с удовольствием показываем друзьям под собственный комментарий. Примерно так же поступил белорусский музыкант Денис Кудрявцев, вернувшись из поездки хотя и очень интересной, но совсем не туристической. Альбом One Beat Sessions, как пишет он сам, выкладывая альбом в Bandcamp, вобрал в себя то лучшее, что ему удалось сделать в США, где в сентябре-октябре 2016 года, он, первым из Беларуси, принял участие в международной программе One Beat, организуемой под патронажем Госдепа США. Собравшись во Флориде, в Atlantic Center for the Arts, ребята и девушки из разных стран совместно репетировали, сочиняли музыку, обменивались опытом, а потом еще и совершили маленький тур по знаковым для американской музыки местам: Новый Орлеан, Чаттануга, Чикаго.
Как и вашем любительском фотоотчете, в альбоме Дениса трудно найти какую-то единую идею, проходящую через всю программу. Это и не предусматривалось One Beat Sessions по определению. Однако, семь треков этого сетевого релиза свидетельствуют, что время попусту он в Штатах не тратил. Большинство треков альбома показывают, что наиболее плодотворно Денис сотрудничал с американской певицей и актрисой Грэйс Лав. Часть их совместных песен, где мультинструменталист Кудрявцев играл на гитаре и сочинял музыку, а Лав пела на свои собственные тексты, была полностью сделана во время программы One Beat, а часть Денис дорабатывал уже дома, как, например, в случае с Gimme All Your Love (Alabama Shakes cover), когда вокальную партию Грэйс переслала ему в Минск. В основном это достаточно простые (но не примитивные!) песни лирического плана с легким налетом кантри-фолка, а иногда, как мне показалось, и музыки соул (Hole). Но два трека в этой программе могут быть с полным правом отнесены к этнической музыке. В одном случае это Afro-Kyrgyz Express – композиция, название которой точно отражает свое содержание, а музыка – дух проекта One Beat. Сам Денис тут играет на электрогитаре, выстраивая вступление в типичном кантри-стиле, а затем вступают его партнеры – сначала киргизский певец и исполнитель на комузе Эмильбек Уулу, а затем среднеазиатская музыка очень гибко переходит в африканскую – вступают двое музыкантов из Зимбабве. Пестроту состава дополняют южноафриканские басист и скрипачка и американская барабанщица. А больше всего мне понравилась композиция с понятным без перевода французским названием L'amour, записанная, как указано «где-то в Новом Орлеане». Здесь Денис играет свою музыку на гитаре и басу, ему ассистирует американка Эми Гарапик на барабанах и перкуссии, а солирует на собственные стихи индиская вокалистка Трита Синха – очень яркая, судя даже по этой одной композиции, вокалистка.
Вот такой любопытный альбом-отчет. Молодой музыкант, Денис уже достаточно известен на андеграунд-сцене Минска. У него это уже далеко не первый сетевой альбом, он играет также с группой Masque Noir, участвовал не в одной записи «Князя Мышкина» (называю только те проекты, которые рецензировались на нашем сайте). Иногда он выступает в них под собственным именем, а иногда, как на обложке One Beat Sessions, использует свой звучный псевдоним Синие Горы. Так называется малая родина Дениса Кудрявцева – деревушка в Смолевичском районе Минской области. «Академиев не кончали» - это про него. Музыкант-самоучка, он уже добился многого и наверняка участие в проекте One Beat придаст новый импульс его творчеству. 2017
7 tks / 32 mins
(Denis Kudriavcev – g, other instruments; Grace Love – voc (tks 1,3,5-7); Emilbek Uulu – voc, komuz (tk 2); Kirby Chipembere – voc, perc (tk 2); Othnell Moyo – voc, djembe (tk 2); Amy Garapic – dr (tks 2,3), pan (tk 4); Benjamin Jephta – bass g (tk 2); Kyla-Rose Smith – vi (tk 2); Tritha Sinha – voc, kazoo (tk 4);)
Линк предоставил Леонид Нарушевич Леонид Аускерн