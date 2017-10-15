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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Scott Ramminger - Alive and Omery

стиль:
15.10.2017

Scott Ramminger - Alive and Omery
Саксофонист и певец, писатель и автор собственных песен Скотт Раминджер – южанин, он родился в Хантсвилле, Алабама, и, возможно поэтому, отдал свое сердце блюзу. В университете Теннесси Скотт получил диплом журналиста, но именно музыка является основным делом его жизни. Две географические точки на карте Америки стали ключевыми в его карьере: это столица страны Вашингтон, где Раминджер живет, и Новый Орлеан, где он записывал свой последний, очень успешный альбом Do What Your Heart Says To. Этот альбом появился в феврале 2017 года, а уже в сентябре Раминджер, развивая успех, спешит порадовать своих поклонников новой работой, которую мы представляем сегодня.

Для записи Alive and Omery («Живой и отвратительный» - название, которое у меня сразу вызвало ассоциации с фильмом Вуди Аллена Sweet and Lowdown («Сладкий и гадкий»), кстати, посвященного жизни джазового гитариста) Раминджер срочно прилетел в начале июня из Нэшвилла в Вашингтон, собрал команду из самых надежных парней из местных музыкантов и дал в столице 2,4 и 7 июня три концерта, из которых и собрал сразу двойной альбом, в который вошло аж 15 треков – десять собственных песен Раминджера и пять каверов.

Что сказать? Скотт Раминджер исполняет современный блюз, причем ту его разновидность, которая близка к тому, что американцы называют roots music.Впрочем, что ближе к истинно корневой американской музыке, чем блюз. Сам Скотт считает, что блюз – основа большинства стилистических направлений в ней и доказывает это своей музыкой. Пожалуй, только That Rumba Beat в соответствии со своим названием отсылает слушателя на острова Карибского моря, остальные треки можно считать и roots music, и американой, но блюз безусловно превалирует. У Скотта настоящий блюзовый голос, его саксофон звучит очень остро, ведя за собой весь бэнд. Кстати, не так часто доводится слушать блюзовые группы, где лидер играет на духовом инструменте, так что и в этом плане Alive and Omery слушать весьма интересно. Человек с литературным образованием, Раминджер приятен и не тривиальными текстами песен, вроде Advice From A Father to A Son, композиции с его одноименного второго альбома 2013 года. Словом, не зря об этом музыканте положительно отзываются и в DownBeat, и в Living Blues, а его песни часто крутят музыкальные радиостанции. Четвертый в дискографии Раминджера, концертный Alive and Omery стоит услышать!

© & (p) 2017 Arbor Lane Music

2 CD

15 tks / 84 mins

(Scott Ramminger - voc, sax; Pete Ragusa - dr; Chris Brown – b; Vince McCool – tp; Ariel Francis - keyb (tks 1,2,4,5,7-11, 13-15); Wes Lanich – keyb (tks 3,6,12); Clarence “Bluesman” Turner – g (tks 1,4,7-11, 13-15); David Hitcher – g (tks 2,5); Keith Grimes – g (tks 3, 6, 12);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
современный блюз
страна
США
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