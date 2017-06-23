Talinka - Talinka

Тали Атцмон, актриса и певица, неоднократно отмечалась эпизодическим участием в записях и концертах ансамбля своего супруга, саксофониста par exellence Гилада Атцмона The Orient House Ensemble. И вот – Talinka, дебютный альбом одноименного коллектива, где уже сама Тали выступает в качестве фронтвумен. Правда, бывший израильтянин, уже почти четверть века живущий в Великобритании, принимает активное участие и в этом ансамбле: он продюсировал проект, да и издан альбом на принадлежащем Атцмону лейбле Fanfare Records. В альбоме Talinka Гилад играет на сопрано-саксофоне и бас-кларнете, а также на аккордеоне. Ансамбль Talinka по формату – квартет, где вместе с супругами Атцмон участвует их компатриот Ярон Стави, очень сильный и востребованный в британском джазе басист, а также известная в основном, как исполнительница старинной музыки Дженни Блисс Бенетт, играющая здесь на виоле да гамба, скрипке и флейте. Кроме того, в качестве гостей в записи участвовали пианист Фрэнк Харрисон и итальянский перкуссионист Энцо Цирилли – оба, как и Стави, частые участники записей The Orient House Ensemble.
Как видите, состав Talinka достаточно необычен, в первую очередь благодаря инструментарию, где привычные для джаза инструменты соседствуют со старинными, что делает саунд квартета весьма оригинальным. Стилистических границ для этого коллектива не существует, что декларируется и на обложке альбома: «Для нас любовь к музыке выше стилей и жанров. Мы соединяем фолк, раннюю музыку, джаз, танго и свободную импровизацию». Надо сказать, эти слова не расходятся с делом. Когда саксофон или бас-кларнет Гилада Атцмона звучит в унисон со скрипкой или виолой да гамба Дженни Блисс Бенетт, это выглядит весьма убедительно, эффектно и…просто красиво. Надо сказать, что характерных для записей The Orient House Ensemble ближневосточных интонаций здесь немного, как, впрочем, и каких-то иных узнаваемых этнических мотивов: в блендере Talinka смешивание разных стилистик выполняется очень тщательно, и в получаемом результате ингредиенты раскусит только весьма квалифицированный гастроном (пардон, музыковед).
Программа альбома состоит из композиций Тали и Гилада, а также ряда стандартов, которым голос Тали и аранжировки придают совершенно новое прочтение. Образцом я назвал бы в этом смысле Don’t Explain, где вокал Тали под аккомпанемент фортепьяно навевает прямо-таки вселенскую грусть. Альбом в принципе выдержан в минорных тонах. Его вершиной мне кажется песня Тали Losing Vision, посвященная сирийским беженцам: очень сильное впечатление и от пения Тали, и от игры Гилада на бас-кларнете. Вообще, по степени выразительности голоса Тали Атцмон (все же актриса!), что в вокале со словами, что в вокализах, я давненько не встречался ни с чем подобным. Talinka – дебют, услышав который, сразу хочется продолжения.