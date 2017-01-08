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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Tohpati Ethnomission - Mata Hati

стиль:
08.01.2017

Tohpati Ethnomission - Mata Hati
Приятный подарок всем поклонникам творчества индонезийского гитариста Тохпати сделал в первый день нового года нью-йоркский лейбл MoonJune Records, выпустив новый альбом его проекта Tohpati Ethnomission под названием Mata Hati. Это уже четвертый альбом Тохпати на MoonJune, но перерыв между его авторскими релизами оказался довольно большим. Последний по времени альбом Тохпати Tribal Dance увидел свет еще в 2014-м, а альбом Tohpati Ethnomission Save The Planet вообще датируется 2010-м годом. Правда, у самого Тохпати в этот период хватало работы: его имя мы можем обнаружить и в других релизах лейбла, а дома, в Индонезии, он остается одним из самых популярных и востребованных гитаристов.

В новом альбоме мы видим тот же боевой состав Tohpati Ethnomission, который записывал Save The Planet, только без гостевого вокала – это чисто инструментальная работа. По-прежнему саунд группы держится на сочетании гитарных импровизаций Тохпати, взаимодействующих с ними духовых партий Дики Суварджики на национальных инструментах – бамбуковой флейте и таромпете (это индонезийский вариант кларнета) и мощной (за счет партий бас-гитары Индро Харджодикоро и ударных Демаса Наравангсы) и одновременно очень гибкой (за счет поразительно разнообразного звучания национальной перкуссии Энданга Рамдана). В стартовой композиции Janger симфоджазовый оттенок звучанию придает участие чешского симфонического оркестра под управлением Михаэлы Ружичковой (этот состав уже отметился в последнем альбоме другого индонезийца, Девы Буджаны, обе записи были сделаны, когда индонезийцы гостили в Праге в 2015 году).

В принципе же Тохпати предпочитает работать в том же хорошо ему знакомом стиле, сочетающем музыку фьюжн с этникой, что и на Save The Planet, разве что еще более безукоризненным выглядит взаимодействие между исполнителями, и, возможно, несколько шире стало поле деятельности Суварджики. В композиции Berburu именно его флейта смягчает жесткость рокового звучания Тохпати и Харджодикоро. Правда, в Pelog Rock или Reog преобладают все же стремительные роковые ритмы и ударные акценты, гитара Тохпати здесь приобретает интонации не столько музыки фьюжн, сколько утяжеленного прог-рока. Впрочем, она может быть и весьма лиричной, как в титульной композиции Mata Hati. Тохпати – по-прежнему очень техничный и виртуозный мастер гитары, и в этом смысле альбом не разочаровывает. Другой вопрос, что комфортно чувствуя себя (и делясь этим комфортом со слушателями) в избранной стилистической нише, Тохпати предпочитает усердно вспахивать свое поле и выращивать отличный урожай, а не осваивать некие новые участки, расчищая иные стилистические джунгли. Это, разумеется, просто констатация, не умаляющая то удовольствие, которое получил я (и которое, нверное, разделят со мной многие), слушая Mata Hati.

© & (p) 2017 MoonJune Records
9 tks / 52 mins
(Tohpati – g; Indro Hardjodikoro – b; Diki Suwarjiki – suling bamboo fl, tarompet; Endang Ramdan – kendang percussion; Demas Narawangsa – dr; with Czech Symphony Orchestra, conducted by Michaela Ruzickova (tk 1);)
Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
фьюжн
страна
Индонезия, Чехия
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