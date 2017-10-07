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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Various Artists - Queens of Fado: The Next Generation

стиль:
07.10.2017

Various Artists - Queens of Fado: The Next Generation
27 ноября 2011 года ЮНЕСКО включила жанр португальской музыки фаду (в переводе «судьба») в список нематериального культурного наследия человечества. Все композиции, вошедшие в альбом Queens of Fado: The Next Generation, поступающий в продажу в конце октября текущего года, записаны после этой даты. Это не случайно. Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на фольклоре народов мира, уже неоднократно выпускал диски, посвященные музыке фаду. Были среди них и два альбома The Queen of Fado, посвященные творчеству самой выдающейся певицы фаду Амалии Родригеш, и альбом New Queens of Fado. И вот теперь лейбл издает сборник посвященный молодым исполнительницам этой музыки, тем, кому суждено развивать жанр в этом и последующих десятилетиях ХХI века в осознании его важности для всего человечества.

Восемь исполнительниц представлены в этом сборнике, каждая поет две песни. Все они выросли в эпоху, когда, во-первых, маргинальный в свое время жанр приобрел широкую международную известность, а во-вторых строгие его границы активно размываются под воздействием других музыкальных культур. Разные голоса, разные творческие пути. Скажем, Иоланда Суареш тесно связана с искусством классической оперы, а Клаудия Аврора стала фадиштой (исполнительницей фаду) уже переехав из родного Порту в Великобританию и здесь увлекшись исполнением песен в этом жанре. Но всех их объединяют серьезные достижения, достигнутые на избранном пути: многочисленные награды, выступления в самых престижных залах Португалии и других стран, персональная дискография. У каждой – свой, особый подход к исполнению фаду, но практически все поют в сопровождении целого инструментального ансамбля, хотя португальская гитара в аккомпанементе продолжает главенствовать.

Кто интереснее? Это очень субъективный вопрос. Все хороши по-своему. Если говорить о моих персональных предпочтениях, то дух той самой светлой грусти, которую в Португалии и Бразилии называют трудно переводимым словом «саудаде», на мой вкус, ярче всего ощутим в песне Lua, исполненной Клаудией Авророй на собственные стихи. Не могу не отметить также Saia Rodada в исполнении Карминью и Não era um Tempo de Fado Жоаны Риуш. Уверен, что персональный фавориты появятся у каждого, кто послушает этот альбом. И еще одна вещь сомнений не вызывает: будущее фаду в надежных руках молодых королев (или все-таки принцесс?) этого жанра.

© & (p) 2017 ARC Music

16 tks / 58 mins

(Yolanda Soares; Gisela Joāo; Claudia Aurora; Carminho; Carla Pires; Cuca Roseta; Raquel Tavares; Joana Rios;)

Линк предоставлен Angie Lemon

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия
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