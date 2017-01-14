Troy Roberts - Tales & Tones

Саксофонист Трой Робертс родился в австралийском городе Перте, но, как многие талантливые музыканты из разных стран, сегодня живет и работает в Нью-Йорке. Что же до отнесения Троя именно к таковым музыкантам – факты говорят сами за себя. В 2008 году он добрался до полуфтнала на конкурсе имени Телониуса Монка, который в тот год проводился среди саксофонистов. Молодым 19-летним парнем он уже оказался в среде джазовой элиты, гастролируя с такими людьми, как Крисчен МакБрайд, Дэйв Дуглас или Курт Эллинг. Когда в 2012 году впервые отмечался Международный день джаза, Робертс оказался на одной сцене с Шортером, Боной, Колаютой и Закиром Хуссейном в составе международного септета на торжественном гала-концерте в Нью-Йорке. Два года спустя он – опять в составе участников главного концерта Дня джаза в Осаке. Сегодня Робертс постоянно играет в квартете Джеффа Тэйна Уоттса Blue 5 и в квартете Джои ДеФранческо The People. Его собственная дискография насчитывает уже семь альбомов, последний пока Tales & Tones поступил в продажу в самом начале наступившего 2017 года.
Tales & Tones записан в формате квартета. В этом составе, конечно, сразу обращает на себя внимание имя Джеффа Тэйна Уоттса. Знаменитый ударник счел возможным поучаствовать в проекте своего постоянного партнера. Два других музыканта – достаточно известный басист Роберт Херст и игравший ранее с Робертсом пианист венесуэльского происхождения Сильвано Монастериос. Программа длится чуть больше часа. В ней девять треков: шесть собственных пьес Троя Робертса и три кавера, среди которых выделяется классический Take the A Train Стрейхорна, в аранжировке Робертса преобразившийся так, словно был написан от силы лет пять-шесть назад.
Игра квартета хорошо сбалансирована. Лидер-саксофонист предоставляет достаточно пространства партнерам для демонстрации индивидуального мастерства. В первую очередь это касается Монастериоса, да и Уоттс в нескольких эпизодах показал, что не зря считается одним из лучших барабанщиков в современном джазе. Но, конечно, фронтменом ансамбля остается сам Робертс. Игра его действительно впечатляет, особенно на тенор-саксофоне (в этом альбоме он играет еще и на сопрано). Технически, похоже, для Троя не существует секретов в искусстве игры на инструменте. Я только словил себя на мысли, что мне трудно выделить какие-то индивидуальные черточки в его игре: все ровно, грамотно, точно, нет каких-то приемов, которые он бы педалировал особо. Возможно, такая манера игры и является сама по себе особенностью стиля Троя Робертса? Чтобы ответить на этот вопрос, надо его слушать почаще, что и рекомендую делать любителям современного качественного мэйнстрима.