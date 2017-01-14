Troy Roberts - Tales & Tones

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Troy Roberts - Tales & Tones

стиль:
14.01.2017

Troy Roberts - Tales & Tones
Саксофонист Трой Робертс родился в австралийском городе Перте, но, как многие талантливые музыканты из разных стран, сегодня живет и работает в Нью-Йорке. Что же до отнесения Троя именно к таковым музыкантам – факты говорят сами за себя. В 2008 году он добрался до полуфтнала на конкурсе имени Телониуса Монка, который в тот год проводился среди саксофонистов. Молодым 19-летним парнем он уже оказался в среде джазовой элиты, гастролируя с такими людьми, как Крисчен МакБрайд, Дэйв Дуглас или Курт Эллинг. Когда в 2012 году впервые отмечался Международный день джаза, Робертс оказался на одной сцене с Шортером, Боной, Колаютой и Закиром Хуссейном в составе международного септета на торжественном гала-концерте в Нью-Йорке. Два года спустя он – опять в составе участников главного концерта Дня джаза в Осаке. Сегодня Робертс постоянно играет в квартете Джеффа Тэйна Уоттса Blue 5 и в квартете Джои ДеФранческо The People. Его собственная дискография насчитывает уже семь альбомов, последний пока Tales & Tones поступил в продажу в самом начале наступившего 2017 года.

Tales & Tones записан в формате квартета. В этом составе, конечно, сразу обращает на себя внимание имя Джеффа Тэйна Уоттса. Знаменитый ударник счел возможным поучаствовать в проекте своего постоянного партнера. Два других музыканта – достаточно известный басист Роберт Херст и игравший ранее с Робертсом пианист венесуэльского происхождения Сильвано Монастериос. Программа длится чуть больше часа. В ней девять треков: шесть собственных пьес Троя Робертса и три кавера, среди которых выделяется классический Take the A Train Стрейхорна, в аранжировке Робертса преобразившийся так, словно был написан от силы лет пять-шесть назад.

Игра квартета хорошо сбалансирована. Лидер-саксофонист предоставляет достаточно пространства партнерам для демонстрации индивидуального мастерства. В первую очередь это касается Монастериоса, да и Уоттс в нескольких эпизодах показал, что не зря считается одним из лучших барабанщиков в современном джазе. Но, конечно, фронтменом ансамбля остается сам Робертс. Игра его действительно впечатляет, особенно на тенор-саксофоне (в этом альбоме он играет еще и на сопрано). Технически, похоже, для Троя не существует секретов в искусстве игры на инструменте. Я только словил себя на мысли, что мне трудно выделить какие-то индивидуальные черточки в его игре: все ровно, грамотно, точно, нет каких-то приемов, которые он бы педалировал особо. Возможно, такая манера игры и является сама по себе особенностью стиля Троя Робертса? Чтобы ответить на этот вопрос, надо его слушать почаще, что и рекомендую делать любителям современного качественного мэйнстрима.

© & (p) 2017 Inner Circle Music
9 tks / 63 mins
(Troy Roberts – ts, ss; Silvano Monasterios – p; Robert Hurst – b; Jeff Tain Watts – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Австралия, Венесуэла, США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Jimmy Scott - I Go Back Home Jo Ann Daugherty - Bring Joy Led Bib - Umbrella Weather Mike Casey - The Sound of Surprise: Live at the Side Door
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com