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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

To Be Continued - Poetry from the Future

стиль:
17.06.2017

To Be Continued - Poetry from the Future
Знакомые все лица в третьем на нашем сайте релизе лейбла Line Art Records, представляющем ансамбль с литературно-сериальным названием To Be Continued («Продолжение следует»). Все участники этого квартета фигурировали в тех или иных альбомах, обозревавшихся на сайте (эти рецензии можно найти, указав имя музыканта в окошке «поиск»). При этом, если фаготистку Клэр де Брюннер и вибрафониста-ударника Кевина Нортона доводилось до сих пор слышать в качестве сайдменов, то и мультиинструменталиста-духовика Дэниэла Картера, и, особенно, пианистку Кэрол Либовиц – в качестве лидеров. Собственно, все три релиза Line Art Records представляли Либовиц: один раз в варианте трио, потом – дуэта, и, на сей раз, - в квартете.

To Be Continued – необычный квартет: часть его участников пришла из академической музыки, но все они уже давно известны в кругах нью-йоркского авангарда. О подробностях творческой биографии Кэрол и Дэниэла говорилось в предыдущих обзорах, поэтому несколько слов о двух других участниках квартета. Де Брюннер получила академическое образование (а как могло быть иначе, если ты играешь на фаготе?), но всегда интересовалось музыкой за рамками классики. Джазом заинтересовалась в 90-х, обучалась искусству импровизации у Ли Коница и Конни Крозерс (опять Крозерс – как и в случае с Либовиц!) и на сегодня уже имеет серьезный опыт участия в различных новоджазовых проектах. Кен Нортон – музыкант универсальный,с успехом играющий самую разную музыку, и при этом, что достаточно редко бывает, – свободно оперирующий, как барабанными палочками, так и вибрафонными малетами.

Альбом Poetry from the Future был записан за один день в марте 2017 года в одной из студий Нью-Йорка. Это плод коллективной импровизации всех четырех музыкантов. Уже сам инструментальный арсенал исполнителей подсказывает, что слушателя ждет встреча с музыкой необычной. И это действительно так. Все десять композиций альбома – это постоянный дрейф в зоне слияния академического и новоджазового авангарда. В этой музыке много сложных гармоний, практически нет постоянных ритмических рисунков, зато она изобилует яркими сонористическими красками и неожиданным развитием композиций, предугадать ход которых практически невозможно. Ярко играет Дэниэл Картер, вооружившийся обширным комплектом духовых, но и его никак не выделишь в качестве основного солиста. В To Be Continued, во всяком случае, в этом альбоме, «основные» - все четверо. Отправную точку для развития может задать любой инструмент, например, барабаны Нортона в Every Which Way или кларнет Картера в Sonic Mirage, или фортепьяно Либовиц в River Run, но далее – все во власти коллективного творчества. Пожалуй, только в Blue Daniel коллеги отдали первый план именно Картеру – название обязывает! Отмечу и игру де Брюннер – пожалуй, после смерти Дэниэла Смита она может претендовать на роль ведущего джазового фаготиста. И вновь вспомню Every Which Way и River Run – на мой вкус, самые красивые композиции альбома. Разумеется, высокоинтеллектуальный джаз To Be Continued - это музыка не для всех, но если в нее вслушаться, вы поймете, что это искусство не только для холодного ума, но и для горячего сердца.

© & (p) 2017 Line Art Records

10 tks / 45 mins

(Carol Liebowitz – p; Claire de Brunner – bassoon; Daniel Carter – as, ts, ss, cl, tp, fl; Kevin Norton – vibe, dr, perc;)

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Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка
страна
США
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