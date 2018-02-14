Trio Ciclos - Mobiles Vol.1

Музыканты из Сан-Паулу – ударник Алекс Бак, басист Александр Миготто и пианист Эдсон Сантанна – объединились в коллектив, который они назвали Trio Ciclos в 2008 году. Свой первый альбом, названный просто Trio Ciclos, коллектив выпустил в 2012 году, а в 2017-м свет увидел записанный в декабре 2015 года Mobiles Vol.1. Это название требует пояснения. Оно восходит к вдохновившим бразильских джазменов работам известного американского скульптора Александра Колдера. «Мобили» - так Колдер называл свои причудливые абстрактные композиции из проволоки, приводившиеся в движение электричеством или ветром. Эти кинетические скульптуры сделали его знаменитым.
Когда люди выбирают в качестве маяка творца именно такого стиля, это много говорит о направленности их собственного творчества. В случае с Trio Ciclos это именно так. До сих пор мне доводилось слушать бразильских джазовых музыкантов, которые или полностью были погружены в национальный колорит, играя джаз на основе самбы и босса новы, или тех, кто играет откровенный мэйнстрим без выраженных национальных корней. Музыканты Trio Ciclos не похоже ни на тех, ни на других. Имея прочный бэкграунд в виде творчества все тех же бразильских колоссов вроде Жобима, Баден Пауэлла или де Мораеша, они (по крайней мере, в данном альбоме) явно берут курс на новый джаз, на свободную импровизацию авангардного толка. Наверняка, в огромной Бразилии есть и другие музыканты, работающие в таком направлении, но лично для меня Trio Ciclos – первый такой коллектив.
В альбом Mobiles Vol.1вошло семь композиций, все они авторские, большинство из которых – плод коллективного творчества, а две пьесы написал Алекс Бак. Есть тут вещи более лиричного, даже медитативного плана, вроде «буддистского» Koan No. 2 или Mobile Saudade, есть очень энергичные композиции – тут выделю потрясающе ритмически богатую пьесу Curaçao Mobile, своего персонального фаворита альбома, или финальный трек Maxixe. Но в любой пьесе участники трио выглядят очень симпатично, благодаря отменному взаимопониманию, креативности и свежести своих идей. Музыкальные кинетические объекты, созданные Trio Ciclos хочется слушать не один раз. Впрочем, название альбома Mobiles Vol.1 намекает на то, что продолжение в виде Vol. 2, а может быть и Vol.3, - последует. © & (p) 2017 Trio Ciclos / Tratore 7 tks / 42 mins (Alex Buck - dr, electronics; Bruno Migotto – ac.b; Edson Santanna – p;) .Линк предоставила Guta Pires Pinto Леонид АУСКЕРН