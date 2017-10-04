Various Artists - The Ultimate Guide To Welsh Folk

Наверняка специалист-этномузыколог оценит это издание профессиональнее, но с точки зрения любителя музыки, малознакомого с валлийским фольклором и желающего узнать о нем побольше, двойной альбом The Ultimate Guide To Welsh Folk просто великолепен. Я уже не говорю о культуре издания, с прекрасными liner notes, с исчерпывающими комментариями к каждой из включенных в этот сборник 46 композиций, но сами по себе два с половиной часа звучания дают вам широчайшую и впечатляющую панораму валлийской народной музыки с пятидесятых годов прошлого века по наши дни.
Для компании ARC Music The Ultimate Guide To Welsh Folk, поступающий в продажу в конце октября, - естественное продолжение серии альбомов The Ultimate Guide, в рамках которой в прошлые годы уже были изданы аналогичные сборники, посвященные английскому, шотландскому, ирландскому и испанскому фольклору. Работа по составлению валлийской коллекции была доверена Керис Мэтьюз, известной в Уэльсе тележурналистке, режиссеру, а также исполнительнице и большому знатоку валлийской народной музыки. Кстати, с одним из образчиков ее собственного творчества, аранжировкой традиционной темы Sosban Fach, можно также познакомиться в этом сборнике.
В программу альбома Мэтьюз щедро включила работы ветеранов валлийского фольклора, людей, много сделавших для возрождения как традиций валлийской музыки, так и валлийского языка: «королевы валлийской арфы» Нэнси Ричардс, исполнителя баллад Боба Робертса (Moliannw - самая старая по времени запись во всем альбоме, датированная 1945 годом), одного из первых собирателей валлийского фольклора Мередидда Эванса, Бена «Баха» Филипса. Из тех старых записей меня, однако, сильнее всего взяла за душу простая, суровая и очень величественная акапелльная запись Tydi a roddaist, сделанная в 1957 году Rhos Male Voice Choir, мужским хором валлийских шахтеров. А рядом с этими записями в альбоме стоят записи шестидесятых – семидесятых годов прошлого века, музыка, людей, подхвативших эстафету у ветеранов: «валлийского Боба Дилана» Мейка Стивенса, группы Ar Log и отдельно ее основателя Дафидда Айвена, знаменитого Райана Дэвиса и других мастеров. И, конечно же, широко представлены записи уже XXI века, музыка современных валлийских фолк-исполнителей: группы 9Bach, Арфона Гвилима, Гвеннан Гиббард, Джорджии Рут и многих, многих других. Представлены музыканты и певцы из разных регионов Уэльса, в которых фольклор имеет свои особенности, представлена музыка для знаменитой валлийской арфы, для гитары, для скрипки. Наконец, есть и образцы музыки, которая могла появиться только в эпоху диффузии разных музыкальных культур: Moliannwn дуэта Ghazalaw, объединяющего валлийскую певицу Гвинет Глин (один из ее сольных альбомов недавно обозревал наш сайт) и индийского певца стиля газаль Тасифа Ахтара или Ceffylau валлийки Кэтрин Финч и сенегальского гриота Секу Кейта.
Словом, здесь масса интересной музыки. Один совет: не стремитесь прослушать этот очень большой альбом сразу, «не переедайте»! Слушайте небольшими «порциями», чтобы лучше уловить красоту, свежесть и необычность музыки этого кельтского кусочка Великобритании – Уэльса. © & (p) 2017 ARC Music 2 CD 1st CD: 24 tks / 78 mins 2nd CD: 24 tks / 78 mins (Nansi Richards; Meic Stevens; Yr Hwntws; Georgia Ruth; Rhos Male Voice Choir; Robin Huw Bowen; Crasdant; Cerys Matthews; Mary Hopkin; Phil Tanner; Henessys; 9 Bach; 10 Mewn Bws; Gwennan Gibbard; Cajan; Bob Roberts; Ghazalaw; Bob Delyn a’r Ebillion; The Gentle Good; Bois y Felin; Cayo Evans; Cowbois Rhos Botwnnog; Heather Jones; Meredydd Evans; Plethyn; Fernhill; Cass Meurig and Nial Cain; Dafydd Iwan; Llio Rhydderch; Catrin Finch and Seckou Keita; Elinor Bennett; Max Boyce; Tebot Piws; Sian James; DnA; Lleuwen; Ben Bach Phillips; Ryan Davies; Chris Jones; Arfon Gwylim; Bendith; Jamie Smith’s Mabon; Carreg Lafar; Euros Child; Parti Fronheulog; Ar Log; Siwsann George;) Линк предоставлен Angie Lemon Леонид Аускерн