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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Hiromi Suda - Nagi

стиль:
13.04.2017

Hiromi Suda - Nagi
Японская певица и автор песен Хироми Суда выросла в музыкальной семье, увлеклась музыкой с детства, но, останься она на родине, вряд ли ее творчество приобрело бы столь необычный и даже уникальный характер. Джаз был особенно интересен Суда, и она отправилась продолжать образование в ведущий мировой центр – колледж Беркли в Бостоне. Именно там, совершенствуясь в технике джазового вокала она, неожиданно для себя, открыла красоту бразильской музыки. Изучать ее японка отправилась в Рио-де-Жанейро, а вернувшись затем в Штаты, заняла особую нишу, сочетая в своем творчестве исполнение музыки ведущих мастеров бразильской босса-новы и самбы и собственные сочинения, основательно замешанные на японском фольклоре и поп-музыке, делая все это на солидной джазовой основе.

Новый, третий по счету, альбом Хироми под названием Nagi, демонстрирует своеобразие ее искусства в полной мере. Альбом состоит из солидной коллекции бразильских мелодий, вещей Жобима (Triste, Corcovado), Каэтано Велозо (Desde Que O Samba É Samba), Серхио Мендеса (So Many Stars) и других авторов, вкупе с шестью собственными песнями Хироми Суда. О их качестве можно судить хотя бы потому, что композиция Hajimari попала в число финалистов ежегодно вручаемой в США премии в области акустической музыки, а Mizu no Utsuwa не только была в таком же финале годом ранее, но и удостоилась в 2013 году почетной награды на всеамериканском конкурсе песни. Поет Суда на трех языках – португальском, великолепно воспроизводя светлую грусть бразильских мелодий, японском, нежно и лирично, и на английском, играющем роль этакого связующего в этой интернациональной смеси.

Интернационален и состав аккомпанирующего певице ансамбля, собранного из живущих в космополитичном Нью-Йорке музыкантов. Пожалуй, главными ее ассистентами можно назвать американскую флейтистку Энни Драммонд и бразильского гитариста Ромеро Лубамбо. Команду дополняет ритм-группа, состоящая из американского пианиста Джулиана Шора, израильского басиста Хаггая Коэн-Мило и земляка Хироми, барабанщика Кейта Озава. Все они, кроме израильтянина, работали с Хироми на ее предыдущем альбоме, спродюсированном Лубамбо. На этот раз роль продюсера взяла на себя Драммонд. Впрочем, чистым аккомпанементом назвать равботу этих музыкантов было бы несправедливо. Достаточно прислушаться к игре Ромеро во всех бразильских треках, флейте Энни в Triste, Kakera или титульной композиции, фортепьяно Джулиана в Hikari to Kage или басовым линиям Хаггая в той же Kakera, чтобы оценить и мастерство музыкантов, и уровень их взаимопонимания с певицей.

Бразильско-японский коктейль от Хироми Суда экзотичен, но отличается тонким вкусом, насышенным ароматом, согревает дущу и поднимает тонус. Попробуйте сами!

© & (p) 2017 Blujazz

13 tks / 46 mins

(Hiromi Suda – voc; Anne Drummond – fl; Romero Lubambo – g; Julian Shore - p, keyb; Haggai Cohen-Milo – b; Keita Ogawa – dr, perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
Латинский джаз, этно-джаз
страна
Бразилия, Израиль, США, Япония
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