Howard Johnson And Gravity - Testimony

Весьма экзотический джаз ждет вас в этом альбоме. Нет, в смысле стилистики здесь все достаточно привычно – постбоповый мэйнстрим, как в десятках других альбомов. И с географией здесь тоже ничего необычного: все исполнители – американцы, представителей Фиджи или Андаманских островов среди участников записи нет. Но вот инструментарий коллектива под названием Gravity – это действительно редкость, которую встречаешь в джазе не часто. И руководит коллективом один из самых известных и маститых музыкантов, играющих джаз на тубе – Ховард Джонсон.
75-летний Джонсон – живая легенда. Этот человек играл с Джоном Ленноном, Полом Саймоном и Тадж Махалом с одной стороны, и с Чарли Мингусом, Гилом Эвансом и Чиком Кориа – с другой. Низкие ноты всегда завораживали Ховарда. Он играет на баритон-саксофоне, на бас-кларнете, но главная его любовь – это туба. Именно Ховард Джонсон задает стандарт в исполнении джаза на этом инструменте. Джонсон участвовал во множестве записей самой разной по стилистике музыки, но собственный коллектив Gravity он создал именно для того, чтобы наглядно демонстрировать, что может в джазе его инструмент. Gravitу – это тентет, в котором на тубе играют сразу семь человек во главе с Джонсоном! Признаюсь, имена мне незнакомы, за исключением одного: Дэйва Бержерона должны помнить все поклонники незабвенных Blood, Sweat & Tears. Этот оркестр из туб дополняют клавишник, басистка и ударник.
Альбом Testimony, который увидит свет в марте 2017-го, - четвертый в дискографии Gravity. Если учесть, что коллектив существует уже давно, это, конечно, не много, но зато каждый диск Джонсона и его тубистов – это событие. В новом альбоме – восемь композиций. Здесь несколько оригинальных сочинений Ховарда Джонсона во главе с титульной (она же стартовая) пьесой и разнообразные каверы. Играют музыканты, скажем, две пьесы МакКой Тайнера, в том числе High Priest, композицию, которую МакКой посвятил Монку. А рядом – композиция Evolution Боба Ниломса. Не знаете такого? Неудивительно. Ховарду было всего лишь 18, когда он разучил пьесу своего 16-летнего приятеля. Сам Ниломс не помнит за собой таких подвигов, но Джонсон все годы время от времени играет эту композицию, а теперь включил ее в программу Testimony.
Основной солист в альбоме – конечно, сам Джонсон. Из других тубистов чаще рядом с ним на авансцену выходит Бержерон. Даже если мэйнстрим – не ваша стихия, само по себе звучание тубы, когда на ней играет такой мастер, стоит вашего внимания. Этот громоздкий духовой инструмент обретает у Джонсона необычайную гибкость и даже – нежность, что же до чувства свинга – об этом даже упоминать как-то неудобно. В двух композициях Джонсон демонстрирует свои таланты на других инструментах: в упомянутом выше High Priest он солирует на баритон-саксофоне, а в Little Black Lucille в дуэте с пианистом Карлтоном Холмсом играет на флейтовидной свистульке. Разнообразия альбому добавляет удалой вокал Недры Джонсона в Workin’ Hard for the Joneses. Так что, скучать под звуки Testimony определенно не придется! © & (p) 2017 Tuscarora Records
8 tks / 54 mins
(Howard Johnson - tuba, bars, pennywhistle; Dave Bargeron, Velvet Brown, Joseph Daley, Earl McIntyre, Bob Stewart – tuba; Nedra Johnson – tuba, voc; Carlton Holmes – keyb; Melissa Slocum – b; Buddy Williams – dr;)
Линк предоставлен Jazz Promo ServicesЛеонид Аускерн