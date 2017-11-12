Hot Texas Swing Band - Off The Beaten Trail

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Hot Texas Swing Band - Off The Beaten Trail

стиль:
12.11.2017

Hot Texas Swing Band - Off The Beaten Trail
Отличный пример региональной музыки, которая способна покорить слушателей далеко за пределами региона (в данном случае – штата Техас) и выйти на гораздо более широкий уровень. Так называемый вестерн свинг родился на юго-западе США в конце 20-х годов прошлого века. Разумеется, ансамбль из Остина, Техас Hot Texas Swing Band играет уже совсем не так, как основоположники этого направления, но в основе его музыки лежит все тот же юго-западный вариант ковбойского кантри, только теперь обильно сдобренный не только свинговыми аранжировками, но и элементами рокабилли и латины. Ковбой на обложке четвертого в дискографии группы альбома Off The Beaten Trail словно подтверждает верность коллектива старым традициям.

В новом альбоме музыканты собрали семь собственных композиций (шесть из них написал Алекс Дормонт) и шесть каверов. Это очень разная музыка – от типично ковбойских песен вроде Texas Plains или White Lightnin' и буги типа Cow Cow Boogie и до смелой собственной интерпретации классического джазового стандарта Cry Me a River. Все эти песни окрашены в энергичные свинговые аранжировки. Словом, музыка веселая и позитивная, да вдобавок исполненная на очень хорошем уровне. Не будучи страстным поклонником вестерн свинга, который не часто долетает в наши края, я слушал Off The Beaten Trail с удовольствием.

Инструментальный арсенал Hot Texas Swing Band включает и непременную скрипку, и, наряду с обычной, стил-гитару, а также духовые, ударные и фортепьяно. На контрабасе в ансамбле играет его фронтмэн Алекс Дормонт, основной композитор и певец. Бархатный баритон Алекса бесспорно является мощным оружием группы. Мощным, но не единственным. Основные вокальные партии он делит еще с двумя вокалистками: Селеной Розенболм и Лиз Морфис. Именно Розенболм отважно вступает в конкуренцию с Эллой Фитцджеральд, исполняя Cry Me a River. Лиз Морфис помимо незаурядных вокальных данных принесла в альбом и свою собственную композицию Baton Rouge Waltz, где она, естественно, является ведущей вокалисткой.

Альбом не велик по объему (чуть больше сорока минут звучания), но достоинств у него много. И чуть ли не главное – мгновенное перемещение во времени и пространстве в края, где разъезжающие на кроссоверах современные ковбои не хотят забывать традиции своих гордо гарцевавших на конях отцов в широкополых шляпах.

© 2017 Hot Texas Swing Band

13 tks / 42 mins

(Alex Dormont – voc, upright b; Selena Rosanbalm, Liz Morphis – voc; Cat Clemons – g; Ileana Nina – fiddle; Stephen Bidwell – dr; Joey Colarusso – sax; Jimmy Shortell – tp; Dave Biller – steel g; Dan Walton – p;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
свинг
страна
США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
Elysian - Voyageur Enrico Rava - Katcharpari Enzo Rocco / Ferdinando Farao - Fields Equators - Gigantic Waves, I’m Not Here
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com