Hot Texas Swing Band - Off The Beaten Trail

Отличный пример региональной музыки, которая способна покорить слушателей далеко за пределами региона (в данном случае – штата Техас) и выйти на гораздо более широкий уровень. Так называемый вестерн свинг родился на юго-западе США в конце 20-х годов прошлого века. Разумеется, ансамбль из Остина, Техас Hot Texas Swing Band играет уже совсем не так, как основоположники этого направления, но в основе его музыки лежит все тот же юго-западный вариант ковбойского кантри, только теперь обильно сдобренный не только свинговыми аранжировками, но и элементами рокабилли и латины. Ковбой на обложке четвертого в дискографии группы альбома Off The Beaten Trail словно подтверждает верность коллектива старым традициям.
В новом альбоме музыканты собрали семь собственных композиций (шесть из них написал Алекс Дормонт) и шесть каверов. Это очень разная музыка – от типично ковбойских песен вроде Texas Plains или White Lightnin' и буги типа Cow Cow Boogie и до смелой собственной интерпретации классического джазового стандарта Cry Me a River. Все эти песни окрашены в энергичные свинговые аранжировки. Словом, музыка веселая и позитивная, да вдобавок исполненная на очень хорошем уровне. Не будучи страстным поклонником вестерн свинга, который не часто долетает в наши края, я слушал Off The Beaten Trail с удовольствием.
Инструментальный арсенал Hot Texas Swing Band включает и непременную скрипку, и, наряду с обычной, стил-гитару, а также духовые, ударные и фортепьяно. На контрабасе в ансамбле играет его фронтмэн Алекс Дормонт, основной композитор и певец. Бархатный баритон Алекса бесспорно является мощным оружием группы. Мощным, но не единственным. Основные вокальные партии он делит еще с двумя вокалистками: Селеной Розенболм и Лиз Морфис. Именно Розенболм отважно вступает в конкуренцию с Эллой Фитцджеральд, исполняя Cry Me a River. Лиз Морфис помимо незаурядных вокальных данных принесла в альбом и свою собственную композицию Baton Rouge Waltz, где она, естественно, является ведущей вокалисткой.
Альбом не велик по объему (чуть больше сорока минут звучания), но достоинств у него много. И чуть ли не главное – мгновенное перемещение во времени и пространстве в края, где разъезжающие на кроссоверах современные ковбои не хотят забывать традиции своих гордо гарцевавших на конях отцов в широкополых шляпах. © 2017 Hot Texas Swing Band 13 tks / 42 mins (Alex Dormont – voc, upright b; Selena Rosanbalm, Liz Morphis – voc; Cat Clemons – g; Ileana Nina – fiddle; Stephen Bidwell – dr; Joey Colarusso – sax; Jimmy Shortell – tp; Dave Biller – steel g; Dan Walton – p;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн