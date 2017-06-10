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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Ignacio Berroa Trio - Straight Ahead From Havana

стиль:
10.06.2017

Ignacio Berroa Trio - Straight Ahead From Havana
Словно гейзер фонтанирует кубинская земля музыкальными талантами, горячими, как вода того же гейзера. Горячими – потому что горяча сама кубинская музыка, наполненная афро-кубинскими ритмами, столь темпераментными и зажигательными, что усидеть спокойно бывает просто невозможно. Таков и барабанщик Игнасио Берроа, о котором сам Диззи Гиллеспи отзывался более, чем лестно: «… это единственный в мире и в американской музыке латинский барабанщик, который досконально знаком с обоими мирами – его родной афро-кубинской музыки и джаза.»

Берроа родился в Гаване в 1953 году. Он начал заниматься музыкой в 11 лет, окончил Национальную школу искусств, а затем Национальную консерваторию. К середине 70-х годов он был уже одним из самых авторитетных барабанщиков Кубы. В 1980 году Бероа эмигрировал в США и поселился в Нью-Йорке. Здесь он познакомился с Марио Баузой, который, в свою очередь, представил его Диззи Гиллеспи. С этим выдающимся джазовым музыкантом он сотрудничал много лет и заработал себе громкое имя. В списке партнеров Берроа – весь цвет мирового джаза.

Straight Ahead From Havana – далеко не первый альбом Бероа в качестве лидера собственного трио. В его ансамбль входят два опытных музыканта из Майами – пианист Мартин Беджерано, преподающий в местном университете, и басист Джош Аллен. Кроме них в записи альбома участвовал ряд гостей, в том числе, в композиции Negro De Sociedad, известный джазовый вокалист Рубен Блэйдс. Программа альбома – классика кубинской популярной музыки 50-х годов, аранжированная Берроа в джазовом ключе и превращенная таким образом в очень качественный образчик современного мэйнстрим-джаза с афро-кубинским уклоном. В результате Alma Con Alma Хуанито Маркеса, Los Tres Golpes Игнасио Сервантеса или Me Recordarás Франка Домингеса звучат несколько прохладнее, чем в оригинале, но зато в них гораздо больше по-настоящему джазовой импровизации, ярких соло Беджерано и Аллена и диктующих ритм развития пьес ударных брейков самого Берроа. Так что, название альбома Straight Ahead From Havana никого не обманывает, все именно так и на самом высоком уровне.

© & (p) 2017 Codes Drum Music

10 tks / 50 mins

(Ignacio Berroa – dr; Martin Bejerano - p; John Allen - upright b; Lowell Ringel - upright b (tks 6, 10); Conrado “Coky” Garcia - perc (tks 5, 7); Ruben Blades - voc (tk 5);)

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Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим
страна
Куба, США
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