Jamie Drouin & Hannes Lingens - Alluvium

Межконтинентальный дуэт канадца Джейми Друэна и немца Ханнеса Лингенса записал эту программу в Берлине, в конце лета-начале осени 2013 года. Три с половиной года спустя она увидела свет на авангардной петербургской фирме Intonema. Alluvium вызывает ассоциации никак не с концертным залом, наполненным благодарными и восторженными слушателями, а, скорее, с акустической научной лабораторией, где немногочисленная группа исследователей с интересом знакомится с результатами работы своих коллег.
И такие ассоциации представляются мне вполне естественными: творчество Джейми и Ханнеса – это глубокий авангард. Их не интересуют стандартные понятия гармонии, мелодии, ритма, их интересует звук, как таковой. Они исследуют соотношение звука и тишины, акустический и электронный характер звука и их взаимодействие, изменение высоты звука и его окраски в зависимости от местоположения его источника (источников), звуки, создаваемые специально для этого предназначенными объектами (то есть музыкальными инструментами) и совершенно случайными предметами, и так далее. Джейми Друэн оперирует разнообразными, преимущественно электронными дивайсами, Ханнес Лингенс – по преимуществу перкуссионист, в Alluvium работавший с малым барабаном и напольным томом. В берлинской студии они максимально приблизили микрофоны к инструментами Лингенса, а сами использовали не мониторы, а наушники. В результате в программу вошло десять импровизационных контактов двух исследователей (я сознательно избегаю здесь терминов «композиция», «пьеса» и т.д.) разного объема – от почти пятнадцати и до чуть менее одной минуты звучания. Разумеется, никаких названий эти записи не получили: оба исполнителя аппелируют к узкому кругу таких же жрецов чистого звука, как и они сами, так что любые ассоциативные намеки, неизбежно возникающие при чтении и попытке трактовки названий тут не уместны.
Любопытна ли эта работа? Безусловно, да. Всем ли она может быть интересна? Безусловно, нет. Но Intonema, как и весь достаточно узкий круг музыкантов-экспериментаторов в разных странах никогда не работали для широкой публики. Alluvium, как и другие работы такого рода, - это «для своих». Только «свои» в данном случае – это не закрытое тайное общество. Если традиционная музыка, пусть это будет и крутейший фри-джаз, вам кажется слишком пресной, если у вас есть свои творческие идеи или просто интерес к подобному творчеству – velcome! А чтобы проверить себя, - для начала послушайте Alluvium. © & (p) 2017 Intonema 10 tks / 40 mins (Jamie Drouin - no-input mixer, contact microphone, laptop, radio; Jamie Drouin - : floor tom, snare drum, objects;) Линк предоставлен Intonema Леонид Аускерн