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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Jeff Rupert & Richard Drexler - Imagination

стиль:
03.01.2017

Jeff Rupert & Richard Drexler - Imagination
Сегодня Джефф Руперт и Ричард Дрекслер вместе преподают джаз в Университете Центральной Флориды в Орландо, причем Руперт является руководителем университетской джазовой программы. Но у каждого из них за плечами большая и славная карьера практикующих музыкантов. Тенор-саксофонист Руперт работал с очень многими великанами джаза, из которых особо надо выделить известного фри-джазового саксофониста Сэма Риверса, с которым Руперт гастролировал в течение пятнадцати лет, и Мейнарда Фергюссона, в бэнде которого он работал пять лет. «С того момента, когда я впервые услышал Джеффа Руперта в моем бэнде, я считаю его одним из выдающихся современных джазовых исполнителей» - так отзывался о нем Мейнард и вряд ли требуется лучшая аттестация, чем эта. Добавим, что в дискографии Джеффа есть шесть альбомов в качестве лидера. Ричард Дрекслер - обладатель колоритной внешности с его длинной белоснежной бородой и не менее солидного послужного списка в джазе. Он – мультиинструменталист, владеющий семью инструментами, да еще и вокалист вдобавок. Дрекслер двадцать лет играл на фортепьяно в оркестре Вуди Хермана и почти столько же с Джеффом Берлиным. Полный же список его партнеров в джазе выглядит, как обстоятельная джазовая энциклопедия.

В дуэте тенор-саксофонист Руперт и Дрекслер за фортепьяно предлагают вниманию любителей джаза альбом джазовых баллад. Составлен он почти целиком из вещей известных, во многом классических для джаза. Музыканты не побоялись дать свое прочтение и воскресить в памяти слушателей и весьма старые композиции времен эры свинга. Начнем с того, что титульная композиция альбома Imagination – это инструментальная версия песни ван Хайсена и Барка, впервые прозвучавшей еще в 1940 году. В те же годы, в 1941-м, впервые исполнил со своим оркестром Snowfall и Клод Торнхилл. Версия Руперта и Дрекслера, на мой вкус, блестяще возродила эту мелодию. Ну, а самая старая вещь на диске – это Without a Song Винсента Юманса, написанная еще в 1929 году. Из послевоенного джаза музыканты отобрали для своей программы музыку конца 50-х: брубековскую Strange Meadowlark, Soul Eyes Мэла Уолдруна и шедевр бразильского джаза – знаменитую босса-нову Жобима и де Мораеша A Felicidade, по глубине чувства и мастерству исполнения еще один пик этого альбома, опять-таки на мой вкус. Лирическую цепочку продолжает и авторская композиция Руперта, которую он назвал строкой из 130-го сонета Шекспира - My Mistress’ Eyes.

Логикой формата основным солистом в дуэте является Джефф Руперт. Кто-то из великих в джазе заметил, что именно исполнение баллад является показателем класса музыканта: тут не спрячешься за «скорострельностью» и горячечной экспрессией, тут слышна каждая нота. И каждая нота показывает класс игры Джеффа Руперта. В балладном репертуаре голос его тенор-саксофона удивительно чист, мягок и лиричен, но никогда не слащав: этот баланс он удерживает очень уверенно. И, конечно же, чуткий аккомпанемент Ричарда Дрекслера прекрасно работает на общий результат. Мне кажется, музыка этого альбома – идеальный фон для свидания влюбленных, а, может быть, - и для решающего объяснения…

© & (p) 2017 Rupe Media
8 tks / 57 mins
(Jeff Rupert – ts; Richard Drexler – p;)
Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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