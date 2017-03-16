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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Ilia Belorukov, Luis Lopes, Konstantin Samolovov / Albert Cirera, Dmitriy Lapshin, Ramon Prats - Split

стиль:
16.03.2017

Ilia Belorukov, Luis Lopes, Konstantin Samolovov / Albert Cirera, Dmitriy Lapshin, Ramon Prats - Split
Программу релизов 2017 года петербургский авангардный лейбл spina!rec открыл очередным сборником, который можно условно охарактеризовать, как «пиренейский проект». Здесь представлены записи двух инструментальных трио, схожих прежде всего тем, что в обоих случаях российские музыканты играли с гостями с Пиренейского полуострова. Отличий же гораздо больше, и забавных, и принципиальных. Судите сами: одна запись была сделана в Петербурге, другая – в Москве, в Питере двое россиян, саксофонист Илья Белоруков и ударник Константин Самоловов, весьма заметные фигуры в мире российской авангарда, составили трио с португальским гостем, гитаристом Луишем Лопешем, в Москве наоборот, двое гостей, но уже из Испании – саксофонист Альберт Сирера и ударник Рамон Пратс, выступили совместно с российским басистом из группы «Бром» Дмитрием Лапшиным.

В сборник вошли три записи – две петербургские и одна московская. И вот тут уже пора говорить об отличиях принципиальных. Российско-португальское трио представило музыку в высшей степени экспериментальную. В композиции St. Petersburg Mishaps очень много электроники и практически не услышишь естественного звучания ни саксофона, ни гитары, да и ударных. Вся эта тринадцатиминутная импровизация построена на шорохах, шуршаниях, поскребываниях и так далее. Порой эти хаотичные звуки, правда, приобретают некое подобие ритмического характера, создавая слабый, но все же ощутимый структурный стержень. Шеф spina!rec Сергей Костырко нашел для этого эксперимента удачный термин: «тихий нойз». Разумеется, для случайного слушателя этот тихий нойз может показаться тихим ужасом, ну да релизы этого лейбла – не для случайных людей. Вторая композиция, Strong Hugs, на мой взгляд, оказалась менее радикальной, хотя и более громкой. Во всяком случае, энергетики здесь существенно больше. В совершенно ином роде играло свой импровизационный концерт под названием Porto испанско-российское трио. Это тоже авангард, тоже свободная импровизация, но с естественным звучанием инструментов (тут особо хотел бы отметить стремительные саксофонные пассажи Сиреры), со сложным полиритмичным динамическим развитием композиции и с хорошим уровнем взаимопонимания всех трех партнеров.

Вот такая разная музыка собрана под одной обложкой. Вот такой разной может быть свободная импровизация. Стоит познакомиться с этим сборником и убедиться в том на собственном восприятии.

© 2017 spina!rec
3 tks / 51 mins
(Ilia Belorukov – as, electronics; Luis Lopes – g; Konstantin Samolovov – dr; Albert Cirera – ss, ts; Dmitriy Lapshin – b; Ramon Prats – dr;)
Линк предоставил Сергей Костырко

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Испания, Португалия, Россия
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