Jared Hall - Hallways

Брайан Линч, известный джазовый трубач и обладатель премии Грэмми за лучший альбом латинского джаза, запускает на своем лейбле Holistic MusicWorks новую серию релизов:
Mentor Series. Первым альбомом, выпущенным Holistic MusicWorks в рамках этого проекта стал дебютный диск трубача Джареда Холла Hallways.
Это вполне логично: ментором Холла является именно Брайан Линч, именно под его руководством Холл работал над своей докторской степенью в Университете Майами. А родом Холл из совсем другого угла Америки, из Спокейна, Вашингтон. Помимо Линча в числе его педагогов были Дэн Кеберле, Дэвид Бейкер, Теренс Бланчард. Играл он с такими видными мастерами, как Дэйв Либмэн, Питер Эрскин, Фред Херш. В 2013 году Джаред Холл выиграл престижнейший конкурс – Национальный конкурс трубачей в категории «джаз». Так что, это действительно очень талантливый, зрелый, уже сложившийся музыкант.
Свои таланты, как исполнительские, так и композиторские, Холл демонстрирует в дебютном альбоме Hallways. Это полностью авторский проект: все девять композиций альбома написал сам Джаред. В его комбо при записи альбома входили австралийский тенор-саксофонист Трой Робертс, пианисты Мартин Беджерано и Таль Коэн (первая премия на конкурсе джазовых пианистов в Детройте в 2014 году), басист Джош Аллен и ударник Кайл Суон. Стилистически Холл продолжает в современном мэйнстриме хард-боповые традиции. Сам он играет весьма экспрессивно, с большой эмоциональной силой. Основные тематические линии композиций строятся на взаимодействии трубы лидера и тенор-саксофона Робертса. Большинство пьес альбома решены в среднем темпе, но такая композиция, как Meditations, показывает, что и балладный строй Холлу отнюдь не чужд и его труба вполне способна звучать и весьма лирично. Пожалуй, эта пьеса альбома оказалась для меня самой интересной.
Судя по дебюту, Холл – не из числа джазовых революционеров, он предпочитает эволюцию, ищет (и находит!) источники вдохновения в, казалось бы, уже исследованных вдоль и поперек лабиринтах мэйнстрим-джаза. Поклонникам именно этого направления я рекомендовал бы Hallways. © & (p) 2017 Holistic MusicWorks 9 tks / 58 mins (Jared Hall – tp; Troy Roberts – ts; Martin Bejerano, Tal Cohen – p; Josh Allen – b; Kyle Swan – dr;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид Аускерн