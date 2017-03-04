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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Jeff "Siege" Siegel Quartet - King Of Xhosa

стиль:
04.03.2017

Jeff Siege Siegel Quartet - King Of Xhosa
Народ коса – второй по численности в Южно-Африканской Республике, но в команде музыкантов, записывавших альбом «Король Коса», он представлен только одним человеком. Это Фейя Факу, трубач и один их наиболее ярких представителей джазовой музыки в ЮАР. В отличие от таких широко известных южноафриканских джазменов, как Абдулла Ибрахим, Хью Масекела или Бхеки Мселеку, Фейя Факу громко заявил о себе уже в стране, освободившейся от системы апартеида. Он изучал джаз в Университете Наталя под руководством Дариуса Брубека, сына знаменитого джазового музыканта. А потом были многочисленные выступления на фестивалях у себя в стране и за рубежом, записи альбомов, гастроли в Европе (где он, кстати, много сотрудничал с хорошо известным нашим читателям голландским саксофонистом Паулем ван Кеменаде) и США. Во время одного из американских выступлений Фейя познакомился с бароабанщиком, композитором и педагогом Джеффом «Сиге» Сигелем.

Сигель – один из ветеранов американского джаза. Он впервые заявил о себе в Нью-Йорке еще в начале 80-х годов. Джефф играл в самых разных составах, в том числе с Сэром Роландом Ханна, выступал на одной сцене со множеством джазовых знаменитостей, преимущественно мэйнстримовского толка, но и с представителями авангарда также, его собственный квартет существует с 90-х годов. Услышав игру Факу в 2014 году, Сигель загорелся идеей создать совместный проект с этим музыкантом. Последовавшая позднее поездка американца в Южную Африку сделала очертания этого проекта реальными. King Of Xhosa увидел свет в январе 2017-го.

В его создании участвовали музыканты квартета Сигеля, усиленные двумя гостями – Фейя Факу и перкуссионистом Фредом Беррихиллом. В составе квартета Сигеля важное место занимают две дамы – тенор-саксофонистка Эрика Линдси и пианистка Франческа Тэнксли. Обе – не только искушенные исполнтельницы, но и сочинительницы значительной части репертуара квартета. При знакомстве с King Of Xhosa мне была особенно приятна новая встреча с Франческой, чей альбом Journey (2002) в свое время рецензировался в «Jazz-Квадрате». Что же касается King Of Xhosa, то уже своим названием альбом подчеркивает важность именно африканской темы в этой музыке. Правда, ошибется тот, кто посчитает эту работу классическим образчиком этно-джаза. Собственно этника в явной форме, с мощным экспрессивным звучанием перкуссии в четыре руки (Сигеля и Беррихилла) здесь присутствует лишь в отдельных пьесах, вроде вступительной Totem с характерным вокалом Факу на языке коса, Call To Spirits или Umngqungqo (Rhythm). В большинстве же случаев мы имеем дело с мэйнстримовым джазом, богатым интересными темами пост-бопового толка, ритмической изощренностью и красивыми сочетаниями голосов музыкантов квартета и их южноафриканского гостя. Именно джаз, а не внешняя экзотика здесь на первом месте. Композиции альбома принадлежат перу разных авторов: тут есть и музыка самого Джеффа Сигеля, и Линдси, и Тэнксли, но все они выстроены в ровную и крепкую программу, слушая которую понимаешь, что джаз действительно соединяет народы.

© & (p) 2017 Artist Recording Collective
13 tks / 72 mins
(Jeff "Siege" Siegel - dr, perc; Erica Lindsay - ts; Francesca Tanksley - p; Rich Syracuse - b; Feya Faku - flg; Fred Berryhill – perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим, этно-джаз
страна
США, ЮАР
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