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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Jeff Rupert With Veronica Swift - Let's Sail Away

стиль:
24.12.2017

Jeff Rupert With Veronica Swift - Let's Sail Away
Второй раз в течение одного года мы встречаемся с Джеффом Рупертом и Ричардом Дрекслером. В начале года это был их дуэтный альбом Imagination (поищите на сайте), а сейчас к двум многоопытным ветеранам и преподавателям из Университета Центральной Флориды в Орландо, саксофонисту и пианисту / басисту, присоединились не менее искушенные партнеры, басист Чарли Сильва и барабанщик Марти Морелл, семь лет проработавший в свое время в трио Билла Эванса, что говорит само за себя. Но – это еще не полный состав ансамбля, записавшего альбом Let's Sail Away: на авансцене, поддерживаемая этой очень компетентной командой зубров-инструменталистов, находится 23-хлетняя вокалистка Вероника Свифт. О ней – чуть подробнее.

Начнем с того, что Вероника – это имя подлинное, а вот Свифт – имя сценическое. У Вероники отличная для джаза генетика: ее отец – пианист Ход О’Брайен, игравший в свое время с Оскаром Петтифордом, Артом Фармером и Четом Бэйкером, а мама – и сегодня очень успешная джазовая певица Стефани Накасян. Сочетание ирландской и армянской крови придало наследственному таланту Вероники взрывчатый темперамент. Каждое ее появление на сцене становится ярким событием для зрителей и заставляет критиков понимающе поднимать большой палец вверх – и в прямом, и в фигуральном смысле: в 2015 году Свифт заняла престижное второе место на конкурсе вокалистов имени Телониуса Монка. Джордж Харрис из Jazzweekly видит в ней сочетает лучших черт Аниты О’Дэй и Сары Воэн – согласитесь, весьма лестное сравнение.

Дебютный для Свифт альбом, где ее имя стоит на обложке рядом с именем Джеффа Руперта, венчает уже трехлетний период их сотрудничества. Свинг царит в этой записи. Он физически ощущается в каждой взятой Вероникой ноте, в каждой саксофонной фразе Руперта, в каждой пульсации ритм-группы. Исполняются здесь и классические стандарты, специально переработанные для солирующего вокала, и собственные композиции Джеффа Руперта, а венчает программу самое яркое, на мой вкус, произведение – знаменитая гершивиновская Rhapsody in Blue, в роскошной десятиминутной версии, основанной на переложении Стрейхорна для оркестра Дюка Эллингтона. Здесь к основному составу инструменталистов присоединилась и дополнительная духовая секция из трех музыкантов. Очень приятное впечатление оставил и трек My Mistress’ Eyes. Эту композицию Руперт сочинил, основываясь на одноименномсонете Шекспира. В ряде пьес Свифт демонстрирует отменную технику скэт-вокала, где ее голос выступает, как дополнительный духовой инструмент. Словом, очень сильный и многообещающий фонографический дебют.

© & (p) 2017 Rupe Media

10 tks / 52 mins

(Jeff Rupert – sax; Richard Drexler – p; Charlie Silva – b; Marty Morell – dr; Veronica Swift – voc; with Dan Miller - tp , Christian Herrera - tb, Saul Dautch – bars;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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