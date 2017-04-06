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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Volker Kriegel - Topical Harvest

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06.04.2017

Volker Kriegel - Topical Harvest Немецкий гитарист Фолькер Кригель (1943-2003) был весьма заметной фигурой на европейском джазовом небосклоне в первую очередь в семидесятые годы. Расцвет его творчества совпал с апогеем увлечения джаз-роком и Фолькер работал преимущественно именно в этом направлении. Талантливый гитарист-самоучка, он основал в 1973 году группу Spectrum, затем, в 1976 году, Mild Maniac Orchestra, а годом раньше стал одним из создателей United Jazz + Rock Ensemble. Во всех этих коллективах он играл джаз-рок. За свою не очень долгую карьеру Кригель сотрудничал с целым рядом видных немецких и зарубежных мастеров, особенно плодотворно – с американцем Дэйвом Пайком.

Альбом 1976 года Topical Harvest, переизданный ныне в сетевом варианте лейблом MPS Records, принадлежит к числу наиболее характерных для творчества Фолькера Кригеля. Рядом с ним мы видим здесь интернациональный состав, в котором выделяется, прежде всего, ярчайший тромбонист мирового класса Альберт Мангельсдорф, а также два мастера перкуссии, американец Рэй Мантилья и швейцарец Петер Гигер. Альбом по преимуществу авторский, восемь пьес из десяти здесь написаны самим лидером, в одиночку или в соавторстве. Первый же трек Hypnotic Pignose дает представление о фирменном стиле Кригеля с выразительными гитарными пассажами, обильно расцвеченными разнообразными эффектами, на фоне энергичных ритмов рокового происхождения. Впрочем, однообразием музыка Кригеля не страдает. Так, приятно разнообразит программу коротенький Tribut с дуэтом лидера на акустическом инструменте с басистом Хансом Петером Штроером или еще один их дуэт в рок-балладе Saturnalia. Один из двух каверов альбома, Bahia Next Yera Жильберто Жиля, отправляет нас в Бразилию, а в Remember Gereba перкуссионисты предлагают попутешествовать по Африке. В этой композиции, как и в предшествующей ей Hallo Albert, можно сполна насладиться блистательной техникой игры маэстро Мангельсдорфа, и соло, и в дуэтах с Кригелем.

Нет, слушать этот старый альбом совсем не скучно и сегодня, а ретро-звучание меллотрона даже выглядит годы спустя весьма пикантным. Да, в чем-то музыка Кригеля может показаться современному слушателю наивной, но и в этом есть своя прелесть и аромат времени, когда многим казалось, что интенсивные рок-инъекции – это именно то, что надолго придаст джазу новое направление развития. Эксперименты в этом направлении продолжаются и сегодня, но уже в гораздо более изощренных и необычных вариантах, но это уже совсем другая история…

© 2017 / 1976 MPS Records

10 tks / 40 mins

(Volker Kriegel – el. g, ac. g, fl; Rainer Bruninghaus - keyb, el. p, org; Hans Peter Stroer - b, mellotron, fl; Ray Mantilla - congas, perc; Peter Giger – perc; Joe Nay – dr; Albert Mangelsdorff – tb; Peter Coura – ac. G;)

Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog Promotion

Леонид Аускерн
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