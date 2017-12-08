Vinicius Gomes - Resiliência

Если на мгновение забыть все, что мне известно об этом альбоме и его создателе, то я, пожалуй, не смог бы определить, из какой страны пришел линк с записью. Да, это безусловно, джаз, полнокровный, добротный мэйнстрим, выросший на щедро удобренной предшественниками постбоповой почве. Есть в нем и известная толика латинского звучания, но это сегодня настолько общепринято, что диск этот мог появиться везде – от Японии до Швеции, от США до Австралии – в наш век и джаз максимально глобализовался. Но на самом деле появился он в Бразилии и стал фонографическим дебютом в качестве лидера гитариста и композитора Винишиуса Гомеша.
Да, для многих Бразилия остается страной самбы и босса-новы. Но далеко не все бразильцы так считают, и Гомеш своей работой демонстрирует наглядно, что здесь любят и играют не только в этих ритмах. Тем более, что самбу боготворят в Рио, а Винишиус живет и работает в Сан-Паулу, городе с несколько иными музыкальными вкусами и традициями. Здесь он получил степень в местном университете, здесь играет с видными музыкантами Сан-Паулу – Даниэлем Де Паула, Гильерме Рибейро, Алешандре Сильверио, здесь он стал одним из лидеров квартета KVAR. Гомеш выступал уже во многих странах Южной Америке, ездил на гастроли и в Европу, в частности, в Швецию и Финляндию.
Свой дебютный альбом он назвал Resiliência, что можно перевести, как «Упругость». Что ж, это качество свойственно его музыке. Она действительно пульсирует, играет полиритмическим разнообразием, за которым в каждой композиции чувствуется надежный мелодико-гармонический каркас. Гитара лидера во многих пьесах альбома выходит на передний план, позволяя оценить мастерство Гомеша-гитариста: показательны тут такие треки, как Ano Novo, Quatro Bardos, Bom Dia. Гомеш-лидер бэнда проявляет себя хорошей координацией ансамблевого звучания и уровнем партнеров, подобранных им для этого проекта. Постоянно, наряду с ритм-группой, в составе присутствует саксофонист Родриго Урсайя, в нескольких треках к голосу его инструмента добавляется еще и труба, чаще – Рубиньу Антунеша. Он особенно хорош в Valsa, где очень приятное впечатление оставило и соло басиста Бруно Миготто. В звучание ряда композиций Гомеш ввел еще и струнный квартет, в оправданности чего я остался не совсем уверен. У самого же Винишиуса отлично отлажено взаимодействие с партнерами, особо же я отметил бы его дуэт с Урсайей в Labirinto, где последний сменил саксофон на флейту. Лишь в нескольких треках, особенно в Mou (лучшей, на мой вкус, композиции альбома) и Caminhos Abertos, можно расслышать латинские интонации отчетливо. Но в целом Resiliência – отличный пример того, что джаз по-бразильски может очень существенно отличаться от привычных стереотипов. © 2017 Blaxtream Jazz 10 tks / 62 mins (Edu Ribeiro – dr; Bruno Migotto – b; Gustavo Bugni – p; Rodrigo Ursaia – sax, fl; Vinicius Gomes – g, voc; with Rubinho Antunes (tks 4,7,8,10), Daniel De Paula (tk 10) – tp; Ricardo Takahashi, Daniel Moreira – vi; Daniel Pires – viola; Vana Bock – cello; ) Линк предоставила Guta Pires Леонид АУСКЕРН