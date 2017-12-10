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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Horst Quartet - Edged Timbre

стиль:
10.12.2017

Horst Quartet - Edged Timbre
Вы знаете, как собирают финский домик, замечательный быстровозводимый каркасный деревянный дом? Вместо длинных инструкций или видео-урока финский коллектив Horst Quartet предлагает вам аудио-урок или, скорее, саундтрек этого процесса в своем новом альбоме Edged Timbre, изданном петербургским авангардным лейблом Intonema Records.

Horst Quartet организовали в 2010 году четверо музыкантов из Хельсинки. Туукка Хаапакорпи изначально увлекался электронной музыкой, гитарист Лаури Хювяринен предпочитал нойз и эксперименты, как и саксофонист и пианист Танелли Витахунта и скрипач Херманни Юли-Тепса. Все четверо уже имели опыт участия в других коллективах, все четверо взяли курс на свободную импровизацию. Название своего коллектива музыканты взяли в честь знаменитого канадского летающего лыжника, прыгуна на лыжах с трамплина Хорста Булау, который в 1983 году в Чехии упал во время прыжка, но, каким-то чудом избежал серьезных повреждений. Видимо, парни считали избранное ими направление столь же рискованным.

Horst Quartet выпустил за прошедшие годы два кассетных альбома и два CD. Первоначальная направленность на свободную импровизацию постепенно сменилась все большим и большим креном в сторону экспериментальной музыки, что наглядно демонстрирует и Edged Timbre. До конца не уверен, просто ли я пошутил или Edged Timbre – действительно саундтрек вышеуказанного процесса, но и обложка альбома и сам характер звучания говорят, что ближе к истине последний вариант. По крайней мере, электроника и конкретные звуки явственно воспроизводят и визг бензопилы, и постукивание молотка параллельно шумам и робким звукам фортепьяно, скрипки, саксофона и электрогитары. В последних треках, Carpenter Ants («плотник» тоже не случаен!)и Actual Dimensions, ритмическая организация звука становится чуть более упорядоченной – очевидно, процесс идет к завершению… Вот такой саунд-эксперимент с истинно финской тематикой. А по сути, если говорить «высоким штилем», мне вдруг показалось, что эта экспериментальная музыка ХХI века чем-то близка поискам представителей советского авангарда 20-х и начала 30-х годов, Александра Родченко, Эль Лисицкого, Татлина и других, стремившихся в разных сферах сблизить и чуть ли не сделать тождественными понятия «труд» и «искусство». Их творчество бурно развивалось, сильно повлияло на мировые тенденции, но все это продолжалось недолго, до тех пор, пока чугунная задница соцреализма не подмяла под себя все остальное… Не знаю, польстит участникам Horst Quartet или покоробит такое сравнение, но предложил бы поклонникам авангарда, которые будут слушать Edged Timbre и такую версию.

© & (p) 2017 Intonema Records

5 tks / 29 mins

(Tuukka Haapakorpi– electronics; Lauri Hyvärinen – el.g, objects; Tanelli Vitahunta - as, objects, p; Hermanni Yli-Tepsa - vi, objects;)

Линк предоставил Илья Белоруков

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия
музыкальный стиль
авангард
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