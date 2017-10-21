Jeff Dingler - In Transit

Название альбома басиста Джеффа Динглера «Транзитом» настроило меня на философский лад. Ведь что такое, в сущности, жизнь, как не транзитное движение от рождения до … И каждый стремится сделать этот транзитный путь как можно более содержательным, интересным, комфортным и … длительным. Украшают же его, бесспорно, путешествия: новые страны, города, континенты. Как выяснилось из более близкого знакомства с альбомом In Transit, с этим у Джеффа Динглера все хорошо и в название своего проекта он вкладывал прямой, географический смысл.
Уже целый год родившийся в Нью-Йорке и выросший в Нью-Джерси музыкант живет в Эфиопии и работает профессором в университете Mekene Yesus в Аддис-Абебе, преподает искусство игры на контрабасе, теорию музыки и композицию. Очень красноречвивую фотографию музыкант поместил на одной из внутренних сторон обложки своего альбома: кипящая жизнью и яркими красками городская улица, и в толпе эфиопов резко выделяется одинокий европеоид в белой рубашке и с объемистым футляром своего инструмента в руках – это и есть Джефф Динглер. Весь этот год жизнь Динглера действительно напоминает челночное движение из Нью-Йорка в Аддис-Абебу и обратно. И помимо внешней экзотики, существенное влияние на его творчество оказала и местная музыка, что хорошо заметно по альбому In Transit.
Об этом пишет и сам Джефф в liner notes к альбому. Такие композиции, как стартовая Bati Celebration, Addis Blues и Way Home, тесно связаны с музыкальными традициями африканской страны, построены на принципах принятой в эфиопской культуре пентатонической системы, но при этом построение аккордов и гармонии остались близки к джазу и блюзу. А вот в Sebat (амхарское слово для дня отдыха, очень напоминает Sabbath) к эфиопской пентатонике добавляется еще лихой балканский грув в размере 7/8. В таких пьесах, как Tiptoe или Orange Clouds, экзотики меньше, зато больше ностальгии и воспоминаний о родных краях, тем более, что последняя композиция посвящена автором матери. Для меня лично любимым треком альбома стала пьеса Merkato Navigation, столь же стремительная, как хаотичное движение толпы на этом рынке в Аддис-Абебе.
В записи альбома Динглеру помогало несколько музыкантов, из которых мне неплохо и самой лучшей стороны знакомо имя гитариста Бреда Шепика. В свое время я писал и о группе Pachora, и об дисках этого коллектива, в котором работал Шепик. Тогда, в конце 90-х, Pachora входила в круг музыкантов нью-йоркского даунтауна и весьма интересно комбинировала джаз с world music.Вкус к этому Бред сохранил и в дальнейшем, играя с Полом Мотианом, Дэйвом Дугласом и самыми разными собственными коллективами. В одном из них, Balkan Peppers, у него играл и Джефф Динглер. Теперь уже Шепик помогал Динглеру в создании этого проекта. Именно его гитара выдвинута на авнсцену в саунде группы, хотя и сам лидер не раз демонстрирует свое искусство сольными партиями. Динамичная музыка Джеффа Динглера, музыканта, постоянно ищущего связи джаза с иными культурами, должна понравиться, на мой взгляд, в первую очередь любителям этно-джаза.2017 8 tks / 42 mins (Jeff Dingler – b; Brad Shepik – g; Lou Rainone – p; Gusten Rudolph –dr; Josh Bailey – perc (tks 1,3,6,8);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн