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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

The Baylor Project - The Journey

стиль:
22.01.2017

The Baylor Project - The Journey
The Baylor Project – семейное «предприятие» вокалистки Джин Бейлор и ударника Маркуса Бейлора. Организовали они этот проект в 2013 году и впервые выступили вместе в известном нью-йоркском джазовом клубе Smoke. Вечер с The Baylor Project так понравился публике, что они остались домашним бэндом клуба на весь сезон. С тех пор The Baylor Project освоили и другие, не менее престижные площадки, выступили на целом ряде фестивалей и, наконец, подготовили к выпуску дебютный альбом The Journey на собственном лейбле Be A Light Records. Альбом увидит свет 10 февраля 2017 года.

Ко времени своего дебюта в Smoke Джин и Маркус уже тринадцать лет состояли в браке. Они познакомились, когда на одно из выступлений Джин понадобился новый ударник. Им и оказался Маркус Бейлор. С того момента и начался их творческий и приватный союз. Оба исполнителя вступили в него уже весьма искушенными музыкантами. Маркус работал со звездами джаза первой величины, такими, как Кенни Гарретт, Джон Скофилд, Кассандра Вильсон, Крисчен МакБрайд и много лет играл в известной джаз-роковой группе Yellowjackets. Джин начинала с ритм-энд-блюза, причем добилась в этой сфере больших успехов: один из ее дисков стал платиновым. Затем она переключилась на джаз, и тут также стала заметной фигурой.

The Journey супруги Бейлор посвятили музыке, на которой они росли. Детство же у них было весьма схожим: оба они – дети афроамериканских священников. Уже в силу этого обоим очень близок не только джаз, но и духовная музыка. Корни их дебютного альбома – это госпел, блюз, джаз и музыка соул. Перефразируя остроумную мысль Джеймса Надаля, рецензировавшего этот альбом для Allaboutjazz, можно сказать, что альбом родился между субботним вечером в джазовом клубе и воскресной утренней службой в церкви. Правда, если говорить о музыке, то атмосфера клуба в альбоме превалирует. Лишь в стартовой Block Party, своего рода визитной карточке дуэта, заметны интонации госпел, расцвеченные красивыми партиями органа от Шедрика Митчелла и трубы от Фредди Хендрикса. Это, кстати, авторская композиция дуэта, как и четыре других трека альбома. Среди каверов, преимущественно джазовых стандартов, есть и два очень знаменитых: гершвиновская Summertime и Afro Blue классика афро-кубинского джаза Монго Сантамарии. Обе интерпретации от The Baylor Project достаточно радикально отличаются от оригиналов. Мне ближе оказалась последняя вещь, предваряемая короткой интерлюдией Voice Of The Drum, где инструменталисты и голос Джин мастерски воссоздают магически-чувственную атмосферу этой композиции. Меццо-сопрано Джин прекрасно звучит и в классическом джазовом вокале Great Is Thy Faithfulness, и в скэтовой технике, которую она использует в Our Love Is Here to Stay.

Откровенно говоря, я не помню выдающихся супружеских дуэтов в джазе и родственных жанрах, в отличие от, скажем, поп-музыки. Даже слава Тины Тернер в качестве солистки намного превзошла известность супружеского вокального дуэта Айк и Тина Тернер. Кто знает, может быть Джин и Маркус Бейлор в рамках The Baylor Project положат начало новой традиции?

© & (p) 2017 Be A Light Records
11 tks / 70 mins
(Jean Baylor - voc, handclaps; Marcus Baylor – dr, handclaps; Shedrick Mitchell - p, org (tks 1, 2, 3, 10); Allyn Johnson - p (tks 4- 9); David "DJ" Ginyard – el. b (tks 1, 2); Chris Smith (tks 3, 10); Dezron Douglas (tks 4, 6-9), Corcoran Holt (tk 5) - b; Marvin Sewell (tks 3, 6-9); Rayfield "Ray Ray" Holloman (tks 1, 10) - g; Bob Mintzer (tk 2), Keith Loftis (tks 4-6, 8-9) - ts; Freddie Hendrix - tp, flg (tks 1, 3); Keyon Harrold - tp (tk 6); Stafford Hunter - tb (tk 6); Aaron Draper(tk 1), Pablo Batista (tks 2-4, 6-11) - perc, handclaps; Nicole Neely - live strings, arrangement (tk 6); Brandee Younger - harp (tk 7);)
Диск предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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