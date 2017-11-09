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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

The Eric Byrd Trio - Sacred Music Vol. 1: Saints Are Still Marching

стиль:
09.11.2017

The Eric Byrd Trio - Sacred Music Vol. 1: Saints Are Still Marching
Трио Эрика Берда существует уже почти двадцать лет. Играют пианист Берд, басист Бхагван Хальса и ударник Альфонсо Янг традиционный джаз, традиционный не в историческом, а в современном смысле этого слова, когда в равной степени традиционными являются и свинг, и боп. Фирменной «фишкой» трио служит глубокая укорененность в блюзе и музыке госпел, которые служат отправной точкой в исполнении стандартов этим коллективом. Суперизвестным трио не назовешь, но Берд и его коллеги на редкость удачно подбирали гостей для совместных проектов, таких, как трубачи Уинтон Марсалис и Рэнди Брекер или гитаристы Майк Стерн и Чарли Берд. Активно сотрудничает трио и с американским Госдепом, отправляясь с его благословления в качестве Послов Джаза в концертные туры в самые разные страны мира – от Чили до Эстонии.

Верны себе музыканты остались и в новом, восьмом по счету проекте, гостями которого стали еще один знаменитый трубач Терелл Стаффорд, а также саксофонист Тим Уорфилд. Его название «Святые все еще маршируют» говорит само за себя, а для тугодумов добавлена еще и «вводная»: «Духовная музыка» с обещающим продолжение «Том 1». Девять треков альбома – это знаменитые духовные афроамериканские гимны, в большинстве своем традиционные, вроде того же прославленного Армстронгом When The Saints Go Marching In. Шесть треков – чисто инструментальная музыка, где спиричуэлс и госпелс превращены в джазовые композиции, исполненные с большим чувством и не без блеска, к чему в трех случаях приложили свои таланты и именитые гости. Лучшей композицией в этой части альбома я назвал бы очень эффектную аранжировку Joshua Fit the Battle of Jericho. А в трех других треках, где играет только трио, Эрик Берд еще и поет. И вот тут джазовая составляющая (не менее качественная) сразу отходит на второй план, и голос Эрика с особой выразительностью передает настроение каждой из этих композиций.Все три вокальных трека (I Want Jesus to Walk With Me, Calvary и Just A Closer Walk with Thee) отличаются друг от друга. Скажем, Calvary ближе к ритм-энд-блюзу, а I Want Jesus to Walk With Me – чистой воды спиричуэлл. Именно этот трек я назвал бы вершиной небольшого по объему, но очень качественного и приятного альбома. Остается ждать, что за Vol. 1 последуют Vol. 2, Vol. 3 и так далее…

© & (p) 2017 The Eric Byrd Trio

9 tks / 46 mins

(Eric Byrd – p, voc; Bhagwan Khalsa – b; Alphonso Young, Jr – dr; with Terell Stafford – tp; Tim Warfield – sax;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
госпел, мэйнстрим
страна
США
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